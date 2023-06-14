Эксклюзив 14 июня 2023, 13:56 Неудобные вопросы и диалог, рождающий истину. Как в «Авангарде» проходят встречи молодежи с участниками СВО Директор АНО «Авангард» Борисова: молодежь хорошо реагирует на встречи с участниками СВО Дарья Борисова / «ВКонтакте»

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Военно-патриотическому воспитанию в России уделяют много внимания, для детей проводят разные мероприятия, теперь в их числе — встречи с участниками специальной военной операции. Проходят они на площадке АНО «Авангард». Директор центра Дарья Борисова рассказала «360», как все происходит, а также как реагирует молодежь на такие контакты.

По ее словам, подростковая аудитория встречает героев СВО хорошо. Она рассказала, что зал центра рассчитан примерно на тысячу человек, бывает и больше людей. Военным не всегда удобно выступать перед таким количеством слушателей. Удержать внимание помогает искренний диалог. Молодежь задает вопросы, иногда каверзные и неудобные, и получает на них ответы. Могут завязаться споры, но именно они «рождают ценное зерно».

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«Эти встречи интересны тем, что они полезны и для героя, и для аудитории. Герои учатся чему-то у них, а ребята, безусловно, находят ответы на те вопросы, которые у них возникают в рамках специальной военной операции», — сказала Борисова.