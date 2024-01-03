Общество 03 января 2024, 16:05 Несколько частных домов в Белгороде могут снести из-за повреждений после обстрела Гладков: в 8 частных домах в Белгороде выявили нарушение несущих конструкций Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В восьми частных домах, пострадавших при обстрелах Белгорода за минувшие сутки, по предварительным данным, есть нарушения несущих конструкций, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Теперь здания должны будут пройти дополнительную экспертизу.

Речь идет о восьми домах на Драгунской, Речной, Железнодорожной, Корочанской улицах, а также в 6-м Супруновском и 3-м Супруновском переулках.

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«Если эксперты скажут сносить, будем сносить и строить новый, а если дом можно восстановить, конечно, мы его будем восстанавливать», — указал Гладков.

При этом он подчеркнул, что жители могут быть спокойны: проведенные восстановительные работы позволят жить в зданиях безопасно. Кроме того, решения будут принимать исключительно исходя из экспертизы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Также Гладков рассказал о проведении работ в других пострадавших домах в городе, где после обхода выявили выбитые окна, посеченные кровли, фасады и заборы.

«На ряде объектов уже закрыт тепловой контур, замерщики продолжают работать. Встретились с жителями, проговорили порядок восстановления. Восстанавливаем кровли, вставляем окна и только потом переходим к внутренней отделке», — уточнил губернатор.

Он пояснил, что такая последовательность связана с тем, что процесс отделки занимает больше времени — нужно согласовывать с жильцами материалы: плитку, обои, откосы, шторы, карнизы и другое.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

На третьем этапе в городе восстановят хозпостройки. Снимать объекты с контроля будут только по итогу полученных расписок от собственников, напомнил Гладков.

Сейчас, по его словам, идет утверждение списка по подрядным организациям, параллельно продолжаются замеры и изготовление стеклопакетов, а их производство запущено.

«Мощности наших предприятий позволяют нам справиться с тем объемом необходимых работ, который есть. Наша задача — выполнить их с хорошим качеством и в кратчайшие сроки», — заключил глава региона.

Утром 3 января Гладков сообщил о возможном продлении школьных каникул в ряде муниципальных образований области на фоне усилившихся обстрелов со стороны ВСУ.