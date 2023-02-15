Общество 15 февраля 2023, 16:48 Непростое ДТП довело до Мосгорсуда. Мать в декрете пытается доказать невиновность в аварии с министром Башкирии Москвичка решила доказать невиновность в ДТП с министром транспорта Башкирии Соцсети

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Жительница Москвы попала в ДТП с министром транспорта Башкирии Александром Клебановым на Можайском шоссе столицы. Женщина уверяет, что виновником аварии является чиновник, однако виновной по суду признали ее и оштрафовали. Теперь она пытается оспорить решение в Мосгорсуде.

Москвичку, которая стала участницей ДТП с министром, зовут Юлия Бородач. В беседе с «360» она рассказала подробности случившегося.

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Авария произошла еще в апреле 2022 года. Бородач ехала на Toyota в среднем ряду по Можайскому шоссе. Следующие перед ней автомобили в какой-то момент начали тормозить из-за аварийной ситуации. Она тоже начала сбрасывать скорость. В этот момент, по словам Бородач, в ее машину влетел Range Rover.

Собеседница «360» пояснила, что сначала иномарка встроилась в крайний правый ряд после выезда с заправки. Затем водитель начал со значительным превышением скорости по диагонали перестраиваться между полосами и по касательной зацепил автомобиль.

От удара у него выскочили подушки безопасности, его отбросило в бордюр в левом ряду, и он потом перестраивается обратно в средний ряд. вот такое ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД. отношение было не равнозначное. Юлия Бородач

По ее словам, Клебанова ни разу не попросили выйти из машины. на протяжении всего оформления ДТП он находился в автомобиле.

«С заднего сиденья выходил какой-то пассажир — не известный мне молодой человек, выносил его документы. Сотрудники ГИБДД сказали, что он общается со страховой», — добавила Бородач.

После этого правоохранители изучили записи с камер систем «Безопасный город». Причем, как отметила женщина, хотя видео было очень плохо качества, на нем было очевидно, кто является виновником аварии.

«Но, несмотря на это, меня стали убеждать, что виновник я, вменяя статью 8.4 КоАП. Утверждалось, что Клебанов двигался в левом ряду, а я начала перестраиваться, и по моей вине якобы произошло ДТП», — пояснила собеседница «360».

Бородач добавила, что в ходе разбирательства предоставляла другую видеозапись, на которой хорошо виден момент аварии. Однако в решении суда нет никакого упоминания этого ролика.

Телеканал «360»

Кроме того, по словам Бородач, страховая компания может взыскать с ее крупную сумму на оплату ремонта иномарки Клебанова.

«У меня на машине только ОСАГО, покрытие 400 тысяч рублей, а там внедорожник премиум-класса. Там очень много повреждений, потому что и подушки у него вылетали, плюс в бордюр его отбросило, у него перед разбит, капот, фара, бампер. И мне выставят регресс на оплату того, что не сможет покрыть моя страховка», — рассказала женщина.

Бородач добавила, что у нее нет таких средств, сейчас она сидит в декрете, в семье работает только муж. Ремонт иномарки на несколько миллионов для них — неподъемная вещь. К тому же нужно ремонтировать и свою Toyota — у нее разбиты крыло, багажник, бампер, фара, пострадали парктроники.

Чтобы добиться пересмотра дела, Бородач решила обратиться в Мосгорсуд.

Клебанов ситуацию с ДТП никак не комментировал в СМИ. Должность министра транспорта Башкирии он занял в середине апреля прошлого года.