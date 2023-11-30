Общество 30 ноября 2023, 23:47 Непогода, беспилотники, теракты. Когда сотрудник может опоздать на работу и не получить штраф Юрист Яковлева: нельзя запрещать взыскания при опоздании на работу из-за погоды Pxhere

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил запретить дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров. Подобная инициатива уже выдвигалась в 2018 году. Она гласила, что работодатель не может привлечь сотрудника к ответственности за опоздание по причине сложных погодных условий. Как же поступить при задержке из-за разбушевавшейся стихии — в материале «360».

Работников надо защитить

Нормы трудового законодательства защищают работников в том числе от форс-мажорных обстоятельств, объяснил «360» депутат ГД, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он объяснил, что парламентарии выдвигают свои инициативы не просто так, а исходя из жизненных ситуаций.

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«Надо ознакомиться с законопроектом, который будет внесен, видимо. Посмотреть пояснительную записку, на аргументацию, на конкретные примеры. А в целом я считаю, что права работника надо защищать дополнительно», — подчеркнул Нилов.

Он напомнил, что любые социально-трудовые отношения, их корректировка и совершенствование рассматривают на площадке трехсторонней комиссии, где участвуют профсоюзы, работодатели и правительство. Это позволяет комплексно, объективно и всесторонне обсудить любой вопрос.

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Погода, беспилотники, теракты и прочие форс-мажоры

Как только депутаты получат законопроект, его обязательно проанализируют. В целом Нилов поддержал стремление защитить права работников от каких-либо попыток привлечь их к дисциплинарной ответственности или даже лишить должности по независящим от них обстоятельствам.

«Посмотрите в Сочи, да вообще юг, Краснодарский край. Посмотрите, что творится. Разве работники виноваты, если там произойдет поломка транспорта, или невозможно проехать. Вспомните, теракты были у нас в Москве — метро не работало, такси возило людей, общественный транспорт вставал. Были лет 20 назад электрические сбои, когда не было электричества, тоже были соответствующие проблемы», — напомнил депутат.

Во всех этих случаях нет вины работника — это форс-мажорные обстоятельства. Такие вещи предусмотрены в Трудовом кодексе. В целом законодательство подразумевает определенную логику при привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности, например, если человек длительное время отсутствовал по неуважительной причине. Но бывают и другие случаи.

Человек может из-за ЧП не приехать. Работника могут в военкомат или к следователю пригласить. То есть существуют определенные нормы, которые уже сегодня позволяют рассматривать отсутствие как уважительную причину. <…> Все что угодно может быть, почему нарушена коммуникация. Беспилотник полетел. Объявили план «Ковер», задержка вылетов. Соответственно, работник вовремя мог не вылететь и не попал вовремя на работу. Ярослав Нилов депутат

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Нилов отметил, что работодатель — не робот, и он должен рассматривать причины опоздания, включая здравый смысл. Спорные ситуации могут стать предметом рассмотрения разных инстанций. Если при опоздании руководитель просит написать объяснительную, следует так и сделать, указав причины, заключил депутат.

Необходимо оценить обстоятельства

В инициативе Сухарева нет ничего нового. Дисциплинарное взыскание накладывается за неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по вине работника, объяснила «360» юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Здесь ключевой момент — это наличие вины работника. Кроме того, учитывается еще и совокупность других факторов. То есть предыдущее отношение работника к работе, насколько он хорошо или плохо работал. Это очень важный критерий. Необходимо еще оценить обстоятельства, при которых совершен проступок», — объяснила собеседница «360».

Что касается погодных условий, то работника не стоит наказывать, если он опоздал из-за внезапно начавшегося ночью снегопада. При этом если метель наблюдается длительное время, но сотрудник продолжает приходить невовремя, в таком случае можно применить взыскание.

Вот еще важный момент. Наступили ли негативные последствия для компании, учреждения и так далее. Если это, например, хирург, который опоздал на смену, на операцию, и пациент из-за этого умер вообще, очевидно — негативные последствия. Тут дисциплинарное взыскание должно примениться. Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву

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Если речь идет об офисном работнике, опоздание которого не привело к негативным последствиям, то взыскание будет считаться не совсем правомерным, добавила она.

Негативные последствия

Реализация инициативы на законодательном уровне приведет к негативным последствиям для компаний в виде злоупотребления со стороны сотрудников, предупредила Яковлева. Работники будут смело тыкать начальство носом в кодекс и говорить: «А мне вообще-то можно опаздывать, потому что снег идет!»

«Поэтому точно закреплять это на законодательном уровне не следует. Сейчас и так существенный перевес в пользу работников в судебной практике, оценивается все индивидуально. Суды в большинстве случаев признают, что дисциплинарное взыскание применено неправомерно», — заявила она.

Как часто увольняют за опоздание из-за форс-мажора

Здравомыслящий руководитель не будет наказывать сотрудника, если тот действительно опоздал по уважительной причине. Но если работник в течение долгого времени проявлял себя не лучшим образом, подобный проступок может стать поводом для увольнения.

За опоздание могут уволить, если человек отсутствует на работе более четырех часов подряд, объяснила Яковлева. Она подчеркнула, что в Москве за задержку на работу почти не привлекают к дисциплинарным взысканиям.

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Как действовать работодателю при опоздании сотрудника

Работники опаздывают не только зимой, но и летом. Причиной тому могут стать дорожные работы и другие обстоятельства. Если сотрудник систематически задерживается по разным причинам, у него нужно запросить объяснительную и провести беседу, во время которой донести информацию о недопущении нарушений режима труда.

«Как правило, такой беседы бывает достаточно, особенно если она проводится фиксацией этого факта, то есть на бумаге ведется протокол, все подписывают и так далее. Этого бывает достаточно на какой-то период времени. Если это продолжается, то, конечно, уже дальше нужно привлекать к дисциплинарному взысканию», — рассказала собеседница «360».

Что делать работнику

В первую очередь необходимо сообщить начальству о форс-мажорных обстоятельствах, подчеркнула Яковлева.

«Сказать, что вот так и так, к сожалению, сегодня либо опоздаю, либо не смогу приехать. Самое главное — предупредить, потому что очень часто суды как раз-таки и принимают решение в пользу работников, когда работник сам предупреждает об этом», — отметила специалист.

Предупредить нужно не в тот момент, когда человек уже должен быть на работе, а заранее. Как минимум за час, объяснила Яковлева.