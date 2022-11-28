Общество 28 ноября 2022, 22:51 Россияне начали экономить на еде и заниматься спортом. У этого неожиданная причина Психолог Бирарова: в кризис инстинкт заставляет людей экономить и заниматься спортом flickr

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ВЦИОМ заявил, что почти четверть россиян начали экономить на еде с марта. Более того, почти половина опрошенных стали чаще делать выбор в пользу правильного питания, а еще 35% — заниматься спортом. Специалисты считают, что так работает инстинкт самосохранения.

Россияне начали лучше заботиться о здоровье

Почти четверть россиян (24%) заявили, что с марта начали экономить на еде. Среди них 26% — люди от 18 до 24 лет, и 22% — от 35 до 44 лет. При этом еще 11% опрошенных скорее согласны с тем, что стали больше экономить. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА «Новости».

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При этом почти половина россиян (47%) стали употреблять больше здоровой еды в этом году, а 35% — чаще заниматься спортом. А 18% опрошенных заявили, что начали чаще ходить по врачам (13% мужчин и 22% женщин). А вот употреблять алкоголь россияне чаще не стали. Почти половина респондентов (45%) отрицательно ответили на вопрос, стали ли они чаще выпивать.

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В опросе всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Его провели 19–20 ноября 2022 года.

Генетическая память и инстинкт самосохранения

В условиях кризисов у человека сразу активируется инстинкт самовыживания, самосохранения. Об этом «360» рассказала социальный психолог Наиля Бирарова.

«У нас существует генетическая, наследственная память, как это, когда еды не было. Многие бабушки, дедушки пережили блокаду, многие пережили военные времена, кто-то вообще выжил в концлагерях. И для нашего мозга, для нашего подсознания очень важно ощущать себя в безопасности, за счет еды в том числе», — отметила она.

Она подчеркнула, что во время неполной безопасности сразу же активизируется внутренний страх, повышается уровень тревожности. У некоторых это сопровождается бессонницами, психозами, неврозами.

«Именно потому что активируется вот эта наследственная память, то есть мозг помнит, каково это, когда есть ограничение в еде. Чтобы продлить дольше зону безопасности, человеку приходится экономить на базовых потребностях», — пояснила Бирарова.

Сюда же, уверена она, относится и увлечением здоровым питанием, и занятия спортом. Ведь это помогает человеку выжить. Это эффективное поддержание функций организма.

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Последствия массового психоза

Об инстинкте самосохранения «360» рассказал и психолог Александр Кичаев. По его словам, экономия на еде — последствия массового психоза. Ощущение некомфортных обстоятельств передается от человека к человеку. Получается, некий психологический вирус.

«Включается режим сбережения энергии. <…> Еще зависит от общего уровня той или иной группы, то есть кто-то, например, был сторонником ЗОЖ еще до всего этого. <…> А сейчас у него появились единомышленники. Часто как раз самые оптимистичные люди — это те, кто живет, скажем так, правильно, питается правильно. И вот к ним тянутся, они становятся примером для остальных», — отметил Кичаев.

Увлечение ЗОЖ в России временно

Бирарова считает, что около 30% увлеченных спортом, полезной едой и экономией на продуктах людей перестанут этим интересоваться, как только ситуация стабилизируется.

«Большинство людей, которые будут находиться в зоне безопасности, рычаги подотпустят. <…> Но люди, которым важно управлять своей реальностью, они здоровый образ жизни оставят и будут продвигать в системе. Но те, кто делает это из страха, просто чтобы себя немножко отвлечь, конечно, переключатся на более расслабляющие эффекты», — заключила психолог.