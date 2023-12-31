Общество 31 декабря 2023, 15:34 Не только зимний праздник. Необычные новогодние традиции России и других стран Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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Новый год отмечают практически во всех странах, и во многих из них существуют уникальные традиции. Некоторые народы России умудряются отпраздновать два, а то и три раза, причем не обязательно зимой.

Новый год два раза в год

Якутское «изобилие»

Ысыах — новогодний летний праздник Якутии. Предания говорят, что первым его отметил родоначальник всех якутов Эллэй Боотур на горе Чочур-Муран: легендарный герой произнес моление к Создателю и добрым духам Верхнего мира, поблагодарив их за возрождения природы и начало нового жизненного цикла.

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Изначально праздник, название которого переводится как «изобилие», всегда отмечали 21 июня, в день летнего солнцестояния. Якуты разводили костры и поддерживали огонь на протяжении всего Ысыаха. В наши дни торжества могут проходить в любой день с 10 по 25 июня и на них съезжаются гости со всей России и зарубежья.

На Ысыах можно увидеть национальные танцы, народные игры, захватывающие конные скачки и соревнования мужчин в местной борьбе хапсагай, мас-рестлинге (национальной якутской игры в перетягивание палки), стрельбе из лука и перетаскиванию валунов. А еще есть возможность увидеть настоящие шаманские камлания.

Якутский национальный ритуал называется «Подкармливание огня», 2009 год / Викимедиа

Эвенское «Веселье»

Эвенки тоже отмечают свой Новый год в день летнего солнцестояния. Собственно, Хэбденек (в переводе — «веселье») это праздник встречи нового солнца и начинается он с рассветом на поляне леса недалеко от устья реки Дукча, которая берет начало в горном кряже к северу от Магадана.

На восходе солнца старейшины родов замаливают духов: зажигают священный костер и проводят обряд очищения дымом можжевельника. Каждая семья завязывает на ветке дерева лоскут и загадывает желание, ведь в этот день между мирами открываются двери, так что просьбы человека могут услышать духи.

Почти до полудня люди водят хоровод, играют в национальные игры, танцуют и угощаются праздничными блюдами эвенской кухни: ухой, пирогами с рыбой, оладьями с ореховым жмыхом, различными видами дичи. Сегодня Хэбденек — очень популярный праздник и на него съезжается множество туристов со всей страны.

Эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осиктакан» / Викимедиа

Е врейская «голова года»

Еврейский Новый год Рош ха-Шана в переводе с иврита означает «Голова года». Его празднуют в новолуние осеннего месяца еврейского календаря тишрей (он приходится иногда на сентябрь, а иногда на октябрь). Например, в новом 2024-м году он придется на 2 октября. Торжества длятся два дня.

В синагоге на Рош ха-Шана трубят в шофар (бараний рог). Это должно напомнить, что в новогодние дни все поступки записываются в книги грешников, праведников и обычных людей. Судьба последних остальных нерешенной до Йом Киппура, Судного дня, который придет через десять дней, так что стоит поторопиться творить добро.

На праздник приято надевать белые одежды и желать друг другу быть вписанным в «Книгу жизни». На столе непременно стоят мед, чтобы наступающий год был сладким, рыба, чтоб быть «в голове года, а не в хвосте». И гранат, как напоминание важности добрых дел (евреи верят, что в нем ровно 613 зернышек, как и заповедей в иудаизме).

Ортодоксальный еврей трубит в шафар; традиционные угощения на Рош ха-Шана / Викимедиа

«Белый месяц» монгольских народов

Цаган Сар или Сагаалган отмечают в Калмыкии, Бурятии и Забайкальском крае, в Тыве и на Алтае. Название праздника переводится как «Белый месяц». Отмечают его по лунному календарю и в наступающем 2024-м он придется на 10 февраля, как, собственно, и восточный Новый год.

Праздник связан не только со встречей нового года, но и с избавлением от всех грехов, накопленных в году предыдущем. Готовится к нему принято готовится заранее, так как непосредственно в «Белый месяц» резать скот запрещено, а ведь главные блюда на столе из баранины, говядины и конины.

В Цаган Сар непременно ходят в гости с гостинцами для хозяев: связкой борцоков. Это кусочки сдобного пресного теста, обжаренного в кипящем жире. Еще один непременный обычай — кропления дома первой чашкой свежесваренного чая. Сегодня в рамках праздника устраивают народные гуляния, концерты и спортивные соревнования.

Мясные угощения в праздник Цаган Сар / Викимедиа

Пестрый праздник народов Чукотки

Чукотский Новый год наступает в ночь с 21 на 22 декабря. Такая дата прочно связана с космосом: в это время происходит восхождение самой яркой звезды созвездия Орла — Альтаир, которую чукчи считают священной и называют Пэгытти. Это слово в переводе на русский язык значит «пестрое скопление, сборище».

Кстати, чукчи относительно недавно начали определять этот день именно как рубеж между старым и новым годом. Раньше они просто радовались тому, что день наконец-то начал прибывать, а полярная ночь идет на убыль. Готовится к празднику начинают заранее: шьют пеструю одежду, а также тренируются перед оленьими бегами.

Пэгытти начинался с разжигания ритуального костра с помощью семейной священной «огнивной» доски в форме человека. Всю ночь проходит шаманское камланье. Чукчи бросают в огонь щепотки мелко нарезанного мяса, жира и желудка оленя, благодаря и упрашивая духов о помощи.

Чукотская девушка играет на варгане. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

«Овечья нога» из Марий Эл

Марийский Шорыкйол («овечья нога») начинают отмечать в день православного Рождества. Длится праздник целую неделю, а его название повелось от традиционного новогоднего гадания: в праздничную ночь девушки шли в хлев и хватали за ногу первую попавшуюся овцу — пушистая обещала богатого жениха.

Главные герои Шорыкйол — дед Василий со старухой Василисой. Они обходят все окрестные дома, проверяя, хорошо ли потрудились хозяева и предсказывают им будущее. В праздник в каждой семье устраивались моления в честь духов-покровителей семьи и домашнего скота, по разным приметам угадывали погоду на весну и лето.

Марийцы угощаются в складчину. В числе обязательных блюд запеченная баранья голова, пельмени с мясом и сладкие орешки из теста: они гарантировали счастливую жизнь на весь год. Шорыкйол не обходится без старинных игр, в которые играет молодежь. А старики и дети в это время слушают-рассказывают сказки и соревнуются в загадках.

Маски ряженых: Васли Кува и Васли Кугыза — старуха Василиса и дед Василий / Викимедиа

Удмуртское «время ряженых»

Национальный новый год в Удмурти называется Вожодыр — «время злых духов». Раньше он не был привязан к определенной дате и приходился на дни зимнего солнцестояния. Сегодня праздник обычно начинается 7 января и длиться больше двух недель. Считается, что в это время в мир людей проникают темные силы.

Духов представляют ряженые: они прикрывают лица марлей, тюлем или низко спущенным платком, мажутся сажей, углем или свеклой, надевают вывернутые наизнанку шубы или овчинные тулупы и отправляются по домам за угощениями. Хозяева не скупятся, чтобы задобрить нечисть. К тому же считается, что ряженые изгоняют болезни и приносят удачу.

Вообще на Вожодыр принято ходить в гости, и чем чаще, тем лучше. А в новогоднюю ночь нужно обязательно проведать своих близких. На столе главенствуют мясные блюда, квашеная капуста, маринованные грибы и перепечи — домашний хлеб. Кстати, у удмуртов есть и свой Дед Мороз — великан Тол Бабай, «зимний дед». Он большой друг детворы.

Резиденция Тол Бабая на вершине холма в селе Шаркан / Викимедиа

Поморский Новый год

Когда царь Петр I перенес Новый год на 1 января, поморы попросту проигнорировали этот указ, как, впрочем, и многие другие монаршие распоряжения. И единственные продолжили праздновать Новолетие 14 сентября. Эта традиция сохранялась веками и теперь собирает большое количество гостей — всем интересно посмотреть на поморский праздник.

В этот день торжества начинаются с праздничного шествия поморских лоцманов, «вожей», в окружении факельщиков — они идут к Северной Двине. Там под колокольный звон люди провожают уходящий год и спускают на воду зажженный маяк. Считается, что он покажет дорогу домой всем заплутавшим морякам.

Есть у поморов и важная новогодняя традиция: весь день в избах двери должны быть открыты, чтобы в них вошло новое счастье. А на пороге клали старый веник, как символ старого года. Те, кто перешагивал через него, очищались от всего плохого, что было в минувшем году.

Традиционные поморские сувенир «Птица счастья» и сладости-козули / Викимедиа

Старый Новый год

Хотя многие уверены, что встреча старого Нового года — типично русская традиция, это не совсем так. Разумеется, все россияне охотно празднуют наступление нового года с 13 на 14 января по старому, юлианскому календарю, устраивают застолья и обмениваются сувенирами. Однако такая традиция существует и в других странах.

Старый Новый год отмечают сербы, черногорцы, македонцы, а в Боснии и Герцеговине 14 января вообще объявили нерабочим днем. Помимо наших братьев-славян такая традиция есть в немецкоязычных землях Швейцарии и у мусульман Алжира, Марокко и Туниса, которые используют берберский (по сути — юлианский) календарь.

Есть старый или, как его еще называют — малый Новый год есть и в Японии. Праздник приходит 15 января. Японцы ходят в храмы молиться о благополучии и удачном урожайном сезоне. В некоторых префектурах в этот день сотни лет существует традиция бросать молодоженов в снег.

Традиционное японское праздничное блюдо кагами моти / Викимедиа

Как встречают Новый год в разных странах

Пожалуй, самая известная новогодняя традиция существует в Италии: там в новогоднюю ночь принято выбрасывать из дома весь хлам. К вопросу темпераментные итальянцы подходят с размахом — прямо из окон летит все подряд, от старых платьев и поблекшей посуды до устаревшей бытовой техники и негодной мебели.

Похожая традиция существует в ЮАР, в частности в ее столице — Йоханнесбурге. Накануне праздника полиция даже проходит с рейдами, напоминая, что не стоит швырять из окон, например, холодильники. Но люди обычно дружно игнорируют эти просьбы, так что въезд в зажиточные кварталы на Новый год просто перекрывают.

Японцы украшают дома рыбами, фруктами и цветами из рисового теста. Это прозрачный намек для божества Нового года, чтобы оно не забыло позаботиться о хозяевах. После праздников все это съедается, причем каждый член семьи должен съесть столько фигурок, сколько лет ему исполнилось. А еще наряжают грабли, чтобы грести удачу.