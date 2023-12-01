Эксклюзив 01 декабря 2023, 16:56 «Не знаем, куда идти». Около 800 белгородцев лишились денег из-за финансовой пирамиды Жительница Белгорода: финансовая пирамида под видом КПК разорила 800 человек Unsplash

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Кредитно-потребительский кооператив «Содружество», организованный гражданином Украины Александром, разорил около 800 белгородцев, которые вложили в него большие деньги. По сути, это оказалась финансовая пирамида, а бизнесмен забрал около 550 миллионов рублей и скрылся, пожаловалась «360» одна из пострадавших, Светлана, активно добивающаяся справедливости уже не первый год.

Пирамида под видом КПК

По ее словам, мужчина приехал из Донецка (на тот момент ДНР еще не входила в состав Российский Федерации), занимался бизнесом в Москве, потом жил в Белгороде, вместе с деловым партнером открыл там компанию, а в 2015 году организовал кооператив. Поскольку российского гражданства у предпринимателя не было, он не мог стать учредителем, так что де-юре кооператив открыли пять человек. Он находился в Белгороде, были филиалы в Алексеевке, Старом Осколе, ходили разговоры о планах покупки офиса в Воронеже для еще одного филиала.

«В КПК фиктивно выбрали председателя, в правление также фиктивно выбрали двух человек. Александра назначили председателем как исполнительного директора. Дальше ему передали больше полномочий. Деньги люди вкладывали с 2016 года, проценты выплачивались в срок, нареканий не было. Но, как показала проверка ЦБ в 2021 году, это была финансовая пирамида, то есть деньги поступали за счет других пайщиков», — пояснила Светлана.

По ее словам, займы выдавались в основном аффилированным компаниям. Светлана добавила: следствие выяснило, что это главным образом подставные лица, не имеющие отношения к кооперативу.

Недостача в 122 миллиона

Вскрылось все случайно в 2021 году.

«Когда одна пайщица пошла получать свои деньги, ей сказали, что их пока нет, и попросили прийти через неделю. Кто-то посоветовал ей написать в Центробанк. Она пожаловалась туда, и началась проверка. Приехали сотрудники регионального отделения ЦБ. Оказалось, что никакого резервного фонда нет, только на бумаге, в кассе обнаружилась недостача в размере около 122 миллионов», — вспомнила собеседница «360».

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Она добавила, что тогда сотрудники ЦБ не обратились е правоохранителям, поскольку Александр К. написал расписку о том, что обязуется вернуть деньги в декабре. А через некоторое время он, по словам женщины, продал свою квартиру и уехал из России.

Светлана посетовала на то, что на протяжении всего первого квартала 2022 года люди продолжали несли в «Содружество» деньги, потому что «по телевизору еще шла агрессивная реклама». Женщина выяснила, что за квартал пайщики принесли еще более 21 миллиона. По ее словам, ЦБ на тот момент наложил ограничение только на выдачу займов в размере более 150 тысяч наличным путем. Потом объявили мораторий на банкротство, и только в октябре 2022 года Центробанк вышел в суд о признании КПК несостоятельным банкротом.

«Мы остались без денег вообще. Порядка 23 юрлиц-заемщиков должны более 400 миллионов рублей, еще более 70 миллионов должны были физические лица, но проверка показала, что 90% договоров с физлицами были фиктивными. <…> Я уже дважды выезжала по адресам должников: половина сидит, половина в невменяемом состоянии», — рассказала Светлана.

«Готова умереть ради правды»

Вначале уголовное дело возбудили по статье о присвоении или растрате (статья 160 УК РФ), причем потерпевшим признали только кооператив, а не пайщиков. Они, разумеется, возмутились.

«Мы писали жалобы в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, представителю президента по региону. Повторно пошли на личный прием в следственное управление. <…> Я, человек эмоциональный, сказала: придется, наверное, умирать за этот кооператив, но я готова даже умереть, лишь бы доказать правду», — вспомнила Светлана.

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Потом, по ее словам, наконец возбудили еще одно уголовное дело, где всех пайщиков признали потерпевшими по статье о мошенничестве (159 УК РФ) «в отношении неустановленных лиц из числа руководителей».

«А потом все опять затухло. <…> Мы просто не знаем, куда идти. Мне уже пайщики предложили семьями пойти на площадь с пикетом, но это же противозаконно», — пожаловалась женщина.

По ее мнению, Александр К. действовал не в одиночку, поскольку один человек просто не способен «совершить преступление в таком масштабе».

В Сети активно писали о КПК «Содружество» в прошлом и позапрошлом годах. К примеру, «Коммерсант» сообщал о суде над создателями КПК в Краснодарском крае.