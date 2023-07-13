Общество 13 июля 2023, 18:46 «Не время считать». Почему предложение признать семьи с двумя детьми многодетными не будет эффективным Детский омбудсмен Волынец: нужно поддерживать семьи с любым количеством детей Freepik

Читать 360tv в

Правительству предложили переосмыслить термин «многодетные семьи» и причислить к ним родителей с двумя детьми. Те, получив соответствующую новому статусу помощь, сразу заведут следующего ребенка, заявили авторы инициативы. Однако специалисты уверены: куда важнее создать в стране инфраструктуру для действительно счастливого детства, которая будет доступна всем россиянам.

Россияне с двумя детьми могут стать многодетными

Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными. По мнению депутата Государственной думы Владислава Даванкова, россияне с трудом могут обеспечить подрастающее поколение и потому не решаются заводить много детей. Поддержка государства будет весьма кстати.

Реклама

Ранее Минтруд призвал называть многодетными все российские семьи, в которых есть как минимум три ребенка до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение в вузе. Также была идея предоставить регионам право самостоятельно расширять эти критерии, писали «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА «Новости»

Сегодня в России многодетные семьи получают федеральные и региональные льготы. Они имеют право на частичную компенсацию стоимости коммунальных услуг, первоочередное право на место в детском саду, бесплатное питание для детей-школьников и студентов и многое другое.

Стимулировать многодетность

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» отметила, что сейчас не время рассчитывать количество детей. Куда актуальнее принять федеральный закон о статусе и правовых гарантиях многодетных семей в том регламенте, который предложил президент России Владимир Путин.

«Когда мы примем этот закон, у нас семьи с тремя детьми и более получат эффективную поддержку. Тогда у тех родителей, которые не многодетные, будет стимул становиться такими», — объяснила Волынец.

По словам детского омбудсмена, самая актуальная задача на сегодня — максимально стимулировать многодетность. Это единственное спасение России от той демографической ямы, в которой она оказалась.

Нужно не только принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, но и ввести прогрессирующую шкалу материнского капитала, по которой за каждого последующего ребенка будут выплачивать больше, чем за предыдущего. Ирина Волынец

Инфраструктура для счастливого детства

Волынец уточнила, что она всегда за то, чтобы максимально расширять меры поддержки семей с любым числом детей. Ведь есть люди, которые не уверены в своих возможностях и колеблются рожать даже одного.

«Нужно создать все условия для того, чтобы российские родители, уже состоявшиеся и потенциальные, были уверены в том, что государство поможет им поставить детей на ноги. Для этого необходимо расширение мер косвенной поддержки семей с детьми», — подчеркнула омбудсмен.

РИА «Новости»

Речь идет не о прямых выплатах на руки, а о создании бюджетной государственной инфраструктуры для действительно счастливого детства. Это и кружки, и секции, и детские лагеря, бесплатные — в полном смысле слова — образование и здравоохранение.

Людей пугает, что они не «потянут» детей, потому что бесплатное иногда является таковым лишь условно. А вот косвенные меры поддержки, то есть не деньги на руки, а все блага для детей, — то, что по-настоящему будет стимулировать наших граждан становиться родителями, в том числе многодетными. Ирина Волынец

Волынец добавила, что стране нужны не точечные меры по поддержке россиян с детьми, а именно системная работа и программа стимулирования рождаемости.