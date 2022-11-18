Общество 18 ноября 2022, 23:39 Не время для праздника? Отмечание Нового года-2023 будет особенным Психолог Потемкина: россияне не откажутся от Нового года, но отпразднуют его скромнее РИА «Новости»

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Всероссийский центр изучения общественного мнения в ноябре провел социологический опрос среди россиян об их отношении к празднованию Нового года на фоне спецоперации на Украине. Большинство респондентов (81%) поддержали проведение детских праздников и новогодних елок. При этом 70% опрошенных сказали, что от праздничного оформления населенных пунктов отказываться не надо, но новую иллюминацию и украшения покупать не стоит.

Россияне хотят праздника

Жители России (85%) хотят видеть праздничное оформление магазинов, торговых центров и зимних ярмарок. При этом 37% респондентов высказались за то, чтобы иллюминация и украшения были скромнее.

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Установку елок на площадях городов и населенных пунктов поддержали 89% россиян. Однако 34% считают, что их праздничное убранство не должно быть слишком пышным.

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Больше половины опрошенных (54%) предлагают отказаться от фейерверков. По их мнению, на фоне спецоперации салюты были бы неуместными.

Для участников СВО и их семей — особые поздравления

Россияне полагают, что нужно обязательно поздравить семьи участников спецоперации. Идея с обходом Деда Мороза и Снегурочки квартир понравилась 94% респондентов. Отправку поздравительных открыток на передовую от родных мобилизованных поддерживают 87%.

Дед Мороз и Снегурочка также могут поздравить раненых в госпиталях, эта инициатива понравилась 87% россиян. Респонденты (83%) считают хорошей идеей установку в воинских частях елок с игрушками, сделанными руками детей. Распространение проекта «Елка желаний» на новые территории и детей из семей беженцев поддержали 82%.

Кроме того, 80% опрошенных ждут концертов, на которых бы звучали патриотические песни и поздравления для участников СВО. В государственных компаниях должны проводиться мероприятия для поддержки семей мобилизованных, за это выступают 75% респондентов.

Дискуссии вокруг празднования Нового года на фоне СВО — вопрос этический

В регионах есть финансовые возможности на празднование Нового года, поскольку эта статья расходов изначально закладывалась в бюджет. Другое дело, что россияне чувствуют некую ответственность, продиктованную этическими нормами, и могут отказаться от празднования. Такое мнение высказал «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Бюджет закладывается ровно такой, каким располагает населенный пункт. Но тут, скорее, этический момент возникает», — пояснил эксперт.

Он провел аналогию с Первой мировой войной, когда военные были в окопах, а аристократы веселились на балах. Но немного позднее во многих странах начался кризис.

«Поэтому я думаю, что именно с этим связаны дискуссии об отмене зимних празднований. С другой стороны, в новогодние праздники люди тратят деньги, это хорошо для экономики. Ходят разговоры, что праздники - а это выходные - вредят экономике. Но как такового влияния на бюджет регионов нет», — подытожил Адамидов.

Новый год — это время задуматься о будущем

Каждый человек воспринимает ситуацию в мире и в нашей стране по-своему. И к вопросу празднования Нового года подходит с этой позиции, поделилась семейный психолог Татьяна Потемкина.

«За всех россиян отвечать очень сложно, это зависит от того, как каждый воспринимает существующую ситуацию. Если они ее никак не воспринимают, то будут жить в соответствии со своими привычками и праздновать Новый год. Если для них это что-то выходящее за рамки обыденности, то они могут праздновать скромнее. Новый год — это такой праздник, когда стоит задуматься о будущем, загадать желания. Люди концентрируются на том, как видят свою жизнь в будущем. Но насчет того — праздновать или не праздновать, тут каждый должен решать сам», — резюмировала эксперт.