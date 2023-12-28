Эксклюзив 28 декабря 2023, 18:18 «Не вижу оснований». Шансы Блиновской выиграть суд у ФНС назвали низкими Юрист Хаминский: нет оснований для того, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы иск против Инспекции Федеральной налоговой службы № 6 с требованием признать решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение незаконным. По мнению адвокатов «королевы марафонов», если ей удастся выиграть суд, то отпадут основания для возбуждения уголовного дела. Ситуацию «360» прокомментировал налоговый юрист Александр Хаминский.

В апреле против Блиновской возбудили дело за долг в 1,5 миллиарда рублей. Утром 28 декабря появилась информация о том, что ФНС вновь выставила блогеру задолженность. Юрист оценил шансы Блиновской обжаловать решение органа и выиграть дело.

Реклама

«Не вижу оснований к тому, чтобы Блиновская выиграла суд у ФНС», — заявил Хаминский.

Он напомнил, что недоимку в размере 918 миллионов рублей Блиновской назначили по результатам проверки ее деятельности с 2019 по 2021 годы. Вместе с пенями и штрафами общая сумма составила около 1,5 миллиарда рублей.

Все предусмотренные законом процедуры внесудебного обжалования этого решения налогоплательщиком были исполнены, ее доводы отклонены, решение вступило в законную силу. После передачи в следственные органы информации о неуплате СКР возбудил в отношении Елены Блиновской известное уголовное дело. Александр Хаминский налоговый юрист

РИА «Новости»

Что касается сегодняшнего судебного обжалования, то речь идет о попытке снижения уже начисленных налоговых претензий. Адвокат блогера Наталья Сальникова объяснила, что требование касается уменьшения общей суммы задолженности с более чем 1,4 миллиарда рублей до 560 миллионов рублей.

«И хотя содержание решения Инспекции ФНС является налоговой тайной, можно говорить о просьбе Блиновской применить так называемую налоговую реконструкцию. Эта процедура, кстати, неоднократно описанная в письмах самой налоговой службы, подразумевает снижение действительных налоговых обязательств, если налогоплательщик раскроет информацию о реальных расходах», — объяснил специалист.

Таким образом, налоговую базу могут уменьшить на реально подтвержденные расходы, которые несли подконтрольные блогеру субъекты, находящиеся на упрощенной системе налогообложения. Верховный суд в своих постановлениях неоднократно указывал, что применение налоговой реконструкции является обязанностью, а не правом ФНС. Поэтому решение Арбитражного суда будет зависеть от качества представленных защитой Блиновской доказательств.

В принципе, вполне вероятно снижение претензий, которые блогер должна исполнить перед бюджетом. Александр Хаминский налоговый юрист

В СМИ появилась информация, что 28 декабря Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей. Кроме того добавилась пеня на шесть миллионов.