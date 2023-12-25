Эксклюзив 25 декабря 2023, 17:48 Не сумевшие Родину и себя продать Писатель Беседин: Чичваркин — это только о деньгах и ни о чем более Gustavo Valiente /ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Предприниматель Евгений Чичваркин*, уехавший в 2008 году в Великобританию, заявил, что, если бы не оппозиционные взгляды, он вернулся бы в Москву и занялся развитием туристического бизнеса. Нужны ли такие, как Чичваркин*, самой России, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

В одной из своих заметок Салтыков-Щедрин привел текст телеграммы, отправленной из Ниццы матерью, поздравлявшей сына с получением чина коллежского советника: «Преисполнена гордости. Благословляю коллежского советника. Продавай Россию, продавай быстро, высылай деньги. Сижу на мели. Наталия».

Согласитесь, это «продавай Россию, продавай быстро» звучит эпично, въедается в мозг.

Я вспоминаю его каждый раз, когда, например, вижу очередного беглого российского персонажа, обиженно вещающего из-за границы. Один из самых ярких — это, конечно же, Евгений Чичваркин*. Не стану сосредотачиваться на его личности, ибо «имя им легион». Замечу лишь, что долгое время из Евгения* пытались слепить выдающегося оппозиционера и политика. На самом деле Чичваркин* — это только о деньгах и ни о чем более. Какая там политика?

Это он подтвердил в недавнем интервью, заявив следующее: «Если бы, опять-таки, если бы у меня была другая политическая публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы все продать и поехать в Москву. И строить там туристическую деревню для внутреннего туризма, который прет изо всех ушей».

Безусловно, будь такая возможность, то, уверен, Евгений* быстро бы изменил свою политическую позицию, которой, если откровенно, у него никогда не было и априори быть не могло. Однако слишком многое им наговорено, сделано, слишком часто и плотно он контактировал не с теми людьми.

А потому вернуться в Россию для него невозможно — и станем надеяться, что так будет всегда. Дело тут не в политике, а сугубо в том, как относится Чичваркин* и такие же «легионеры», как он, к России и русским.

Они хотят зарабатывать здесь — и только. Ну, а кто же не хочет? — возразят мне. Ну, во-первых, такие люди все же есть, а во-вторых, вопрос еще в том, на чем и как ты хочешь сделать очередной миллион. Если это сопряжено с критикой фундаментальных основ русского, с нападками на русского человека (к слову, Чичваркин* в своем образе демонстрирует пародию на русское, китч), то, простите, куйте железо в другом месте. Россия — не угодья для того, чтобы выдаивать россиян, поливая их и места грязью. К тому же вопрос: что ты станешь делать с заработанным? На что потратишь и где?

К тому же, как бы это сейчас ни прозвучало, продавать родное тоже надо с умом. Меж тем Чичваркин* и такие, как он, посчитали, что больше денег, больше дивидендов они получат за границей России, изобразив из себя мучеников в «изгнании».

Кстати, совершенно отвратительны все эти заигрывания с образом белой эмиграции начала прошлого века. Те люди — вроде Газданова и Шаляпина — уезжали из России совсем по другим причинам и говорили оттуда совсем иные вещи. Да и масштаб у них принципиально иной.

В случае же нынешних беглецов мы видим довольно примитивных деятелей (Чичваркин* на их фоне почти профессор), которые полагали, что Запад примет их с распростертыми липкими объятиями. Деятели забыли, что Западу они и такие, как они, всегда были нужны исключительно как тараны и жертвы внутри самой России.

За ее пределами беглецы превращаются в бесполезные рты, борзо требующие жратвы. Понятно, что кормят не всех или не всех кормят сытно, оттого мозги их начинают думать в несколько ином направлении. Хм, как бы вернуться? Нет, спасибо, не надо, хотя некоторые одиозные личности ищут и даже находят возможности.

Так что мы можем и должны сказать им лишь одно: «Ехай отсюда и не возвращайся». Одно дело критиковать государство, а другое — Россию и русский народ.

Одно дело критиковать здраво, а другое — говорить прогорклые банальности из методичек. Для чего нам такие?

В заключение могу сказать то, что говорил много раз: нам в России после СВО нужны новые герои — и в бизнесе, и в культуре, и в медиа. От прежних давно откровенно воротит.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.