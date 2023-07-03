Общество 03 июля 2023, 12:12 Не допустили катастрофы. Жителей ЛНР поздравили с годовщиной освобождения Лисичанска от неонацистов Жителей ЛНР поздравили с годовщиной освобождения Лисичанска от ВСУ РИА «Новости»

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В понедельник, 3 июля, жители Луганской Народной Республики празднуют первую годовщину освобождения региона от украинских неонацистов. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале поздравил местных жителей.

«Дорогие земляки! Год назад, 3 июля, защитники Донбасса изгнали с территории ЛНР врага. Этот день вошел в нашу историю как день воссоединения Луганщины, избавления от разделения нашей земли и линий разграничения», — написал он.

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Пасечник добавил, что для всех жителей республики это стало безусловной победой, хотя враги не отказались от попыток проникнуть в регион.

«Защитники Донбасса с доблестью и мужеством не пропускают нацистов на территорию республики, обороняя наши рубежи. Мы склоняем голову перед памятью всех, кто отдал жизни за освобождение Луганщины, и поддерживаем тех, кто с оружием отстаивает нашу свободу на передовой», — добавил глава региона.

Город Лисичанск в ЛНР освободили от врага 2 июля. Он был не просто важным пунктом в системе республики, но и крупным промышленным центром, после которого перед военными открылся коридор для освобождения городов Донецкой Народной Республики.

Важную роль в освобождении города сыграли казаки, которые первыми зашли в город. Еще в 2014 году они впервые встали на борьбу с неонацистами, а 2 июля 2022 года совместно с бойцами «Ахмата» установили контроль над Лисичанском и водрузили флаг на здании местной администрации.

Со стороны казаков в освободительной операции приняли участие около 3500 человек и 40 единиц бронированной техники.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил порталу «Русское казачество», что после освобождения города выяснилось, что многие люди месяцами жили в подвалах без воды и еды.

«Мы не допустили гуманитарной катастрофы в Лисичанске, начали завозить воду, оказывать медицинскую помощь, устанавливать генераторы. Именно казаки отдавали свои пайки детям, женщинам и старикам», — отметил он.

Депутат добавил, что многие казаки за освобождение Лисичанска получили ордена Мужества и медали «За отвагу».