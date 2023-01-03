Эксклюзив 03 января 2023, 22:01 Не боялся критики и был открыт к диалогу. Суждения политолога Малашенко назвали яркими и неординарными Востоковед Маслов: политолог Малашенко всегда отличался ярким и неординарным суждением РИА «Новости»

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Востоковед и политолог Алексей Малашенко внес огромный вклад в развитие изучения центральной Азии, Кавказа, а диалога между мусульманским миром и другими конфессиями. Об этом в беседе с «360» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Маслов отметил, что был очень хорошо знаком с Малашенко, поскольку они были выпускниками одного и того же вуза. Малашенко заканчивал арабскую группу, а Маслов значительно позже уже изучал Китай, но они всегда встречались и беседовали на самых различных интеллектуальных собраниях и совещаниях.

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«Алексей [Малашенко] всегда отличался ярким и неординарным суждением. Он изначально выбрал карьеру политолога, хотя тогда таких слов не было. И, будучи специалистом в арабском мире, непосредственно в исламских отношениях — очень сложных и тонких, — он всегда высказывал весьма и весьма неординарное мнение по этому поводу», — сказал собеседник «360».

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Он отметил, что Малашенко не боялся критики и не боялся критиковать сам. При этом политолог часто мог пойти на конфликт ради научной истины.

«Но самое главное — он никогда не был ни злобным, ни недоброжелательным, он всегда был готов к открытой беседе. <…> С ним всегда было интересно, ярко и радостно», — подчеркнул Маслов.

Человек без пафоса и гордыни

Будучи человеком абсолютно не пафосным и далеким от какой-то гордыни, Малашенко всегда вызывал уважение своими суждениями, отметил Маслов. По его мнению, политолог «внес огромный вклад в развитие изучения центральной Азии, Кавказа, в изучение диалога между мусульманским миром и другими конфессиями».

Маслов выразил сожаление о том, что Малашенко мало преподавал, хотя все время так или иначе работал в университетах и был готов воспитывать учеников.

«Но, конечно, его карьера в основном была карьерой аналитика, политолога, исламоведа, и в этом плане его труды всегда останутся с нами», — заключил Маслов.

О смерти Малашенко ранее сообщил его друг Аркадий Дубнов. Политолог ушел из жизни в возрасте 71 года. Завотделом Кореи и Монголии ИВ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов в беседе с «360» назвал Малашенко очень талантливым ученым, который создавал о себе только благоприятное впечатление.