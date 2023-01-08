Общество 08 января 2023, 22:13 Настоящий хозяин театра. Каким запомнят директора «Современника» Леонида Эрмана Актер Леонтьев: Эрман был авторитетным руководителем с внимательным отношением к актерам YouTube

Читать 360tv в

Заслуженный деятель искусств Леонид Эрман ушел из жизни в возрасте 96 лет. Он был директором «Современника» и Московского Художественного театра, которым посвятил всю свою жизнь. Коллеги и актеры запомнили его строгим, но невероятно внимательным руководителем. Эрман относился к подчиненным как к членам одной большой семьи и много сделал для того, чтобы театр оставался на плаву.

Жизненный путь

Леонид Эрман любил театр с самого детства. В 19 лет он ушел на войну, где был контужен и частично потерял слух. Проблемы со здоровьем не дали стать ему актером и режиссером, но в театральную сферу он все равно попал.

Реклама

«Я знал, что я хочу работать в театре, но контузия и глухота помешали мне пойти на режиссерский факультет или актерский факультет. Оставался постановочный», — рассказывал Эрман в интервью телеканалу «Россия Культура».

Реклама

Он поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ в 25 лет. Позже Эрман называл ее домом, где родился театр «Современник». Московский театр основали в 1956 году. Сначала его создатель Олег Ефремов предложил Эрману стать заведующим художественно-постановочной частью, а потом тот занял должность финансового директора.

«У меня появился кабинет на площади Маяковского с окном на Садовое кольцо, вот, пожалуй, это был любимый кабинет», — отмечал Эрман.

В 1976-м он отправился за Ефремовым в Художественный театр, а через 13 лет вернулся обратно. С 2012 по 2018 год Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Пресс-служба театра 8 января сообщила о смерти Эрмана. Заслуженного деятеля искусств не стало накануне.

«Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр», — заявили в пресс-службе.

Руководство театра выразило соболезнования близким и родным покойного.

Великий театральный деятель

Директор «Современника» очень помог актеру Владиславу Ветрову, когда тот только пришел в театральную сферу. В разговоре с «360» артист отметил, что очень признателен Эрману за это.

«Я его больше связываю с „Современником“, чем с МХТ. Он был одним из основоположников и много сделал, чтобы театр оставался на плаву. За это я ему по-человечески благодарен», — отметил Ветров.

Московский театр «Современник»

Заслуженная артистка России Мария Аниканова тоже пришла в «Современник», когда Эрман занимал должность директора театра. По ее словам, он был прекрасным человеком. Эрман был не просто финансистом, а знал всю театральную специфику и всех артистов.

Мы очень нежно к нему относились. Ведь быть директором театра — это всегда непростая история в любом коллективе, тем более в творческом Мария Аниканова заслуженная артистка России

Не обходилось и без сложных ситуаций, но мудрость Эрмана позволяла артистке выходить из них с честью и достоинством.

«Это огромная потеря не только для театра „Современник“, МХТ, но и для всего театрального сообщества. Он был великим театральным деятелем», — заключила она.

Строгий руководитель и помощник

Актриса МХАТа Ольга Яковлева рассказала «360», что Эрман очень любил театр и актеров. На праздники он присылал поздравительные открытки даже тем, кто приезжал из других театров.

Он из поколения старых театралов, у которых была своя культура, свое отношение к актерам, очень бережное Ольга Яковлева актриса МХАТа

Она добавила, что всегда испытывала к директору самые теплые чувства и всегда хотела подойти к нему и сказать об этом. Но тогда актрисе это казалось неловким.

«Никогда не нужно стесняться сказать человеку добрые слова, от которых, может быть, ему на минутку будет легче жить на этом свете. Мне очень грустно, что его больше нет», — призналась она.

МХТ имени Чехова

По словам народного артиста России Авангарда Леонтьева, Эрман был воплощением мечты всех театральных людей о том, каким должен быть руководитель.

Леонид Эрман был таким, какой может только рисоваться в мечтах. А вот он смог быть таким в реальной жизни. Директор он был исключительно профессиональный, дотошный, вмешивался во все: от А до Я. Не было такой службы в театре, чтобы она не ощущала его контроль. Была дисциплина, в самом лучшем смысле, он имел огромный авторитет Авангард Леонтьев народный артист России

Перед каждым спектаклем Эрман лично обходил все ряды в зрительном зале и проверял, не завалялся ли где оброненный фантик. Смотрел директор и за готовностью сцены к очередному спектаклю. От него не ускользали даже самые мелкие недочеты.

«Сотрудники знали, что Эрман придет и проверит. Это всех держало в очень хорошем тонусе. Кроме того, он был ревностный блюститель финансовой дисциплины. Он скрупулезно экономил государственные деньги. Он был настоящим хозяином в этом смысле», — подчеркнул Леонтьев.

Директор с невероятным вниманием относился ко всем просьбам своих подчиненных. Он добился настоящей семейной атмосферы в театре. Эрман был не только строгим отцом, но и помощником.