Общество 18 июля 2023, 17:49 Нашли тот самый вкус. Директор завода «Мираторг» рассказала, как готовят «Докторскую» колбасу Телеканал «360»

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Многие россияне покупают к обеденному столу мясные изделия, в том числе сосиски, полукопченую и «Докторскую» колбасу. Корреспондент «360» Эльдар Рахимов побывал на одном из ведущих мясоперерабатывающих предприятий России и узнал, как готовят продукты, которые потом попадают в холодильники страны.

Журналист посетил колбасный завод агрохолдинга «Мираторг» в Курске. Компания стала крупнейшим производителем и экспертом в мясе. Производственную площадку в Курске оснастили самым современным оборудованием, поэтому по уровню технологий у нее нет аналогов по всей стране.

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«Компания „Мираторг“ начала производить колбасные изделия с 2018 года. Все начиналось на небольшом колбасном заводе в городе Санкт-Петербурге, и уже в 2020 году мы переехали в новый автоматизированный завод в Курск, где мы с вами сейчас и находимся. На нашем предприятии колбасу мы производим из натурального мяса собственного производства. Это свинина собственных ферм и говядина Black Angus», — рассказала директор завода Виктория Гребенкина.

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Производство начинается с одежды

С линий предприятия выходят более 120 наименований продукции: от всем знакомой «Докторской» до сытных деликатесов из ароматной и качественной свинины. Производство мясных изделий начинается с одежды.

Все посетители цехов надевают специальную многослойную униформу, обрабатывают руки и тщательно чистят обувь. Это обеспечивает безопасность и чистоту на заводе.

Для того, чтобы сделать колбасу, необходимо свежее охлажденное сырье, его измельчить, добавить необходимые компоненты. Приготовить фарш — он готовится в специальной установке. После этого закрыть его в оболочку, наполнить оболочку и произвести термическую обработку. После термической обработки мы охлаждаем до температуры, пригодной к упаковке, и, собственно, уже упаковки отправляем в картонную коробку на склад готовой продукции. В дальнейшем — в машину и к клиенту. Виктория Гребенкина директор завода агрохолдинга «Мираторг»

Телеканал «360»

На деле будущая колбаса проходит еще более длинный путь. Первый этап — обвалка. На этом участке предприятия свинину делят на три части: среднюю, тазобедренную и шейно-лопаточную. Затем мясо отделяют от кости.

Отсюда заготовки попадают в цех измельчения и подготовки фарша. Этот этап почти полностью автоматизирован — за всей линией следит всего один оператор.

Рецепт «Докторской» разработали благодаря покупателям

Вкусную колбасу невозможно сделать без подходящей рецептуры. При ее разработке «Мираторг» стремится учесть пожелания как можно большего количества людей.

«Служба качества собирает отзывы о продукции, обратная связь поступает через все каналы, то есть по телефону горячей линии, в отзывах, в комментариях в социальных сетях, через электронную почту. Отзывы отрабатываются службой качества, технологами и производством. Мы рассматриваем их и корректируем либо рецептуру, либо технологию, чтобы продукт стал лучше. То есть мы открыты для критики и воспринимаем ее как повод для улучшения качества», — пояснила ведущий специалист агрохолдинг по качеству Ольга Холодкова.

Телеканал «360»

Именно так компании удалось найти тот самый уникальный вкус «Докторской» колбасы. Продукт производят строго по ГОСТу. Стандарт утвердили еще в 1930-е годы: 25 килограммов жилистой мякоти говядины высшего сорта, 70 килограммов нежирной свинины, два литра цельного коровьего молока, 75 куриных яиц, соль, сахар и специи — исключительно мускатный орех или кардамон.

Однако просто выполнить ГОСТ недостаточно. Чтобы покупатели были довольны, нужно повторить вкус и аромат, а это намного сложнее.

Когда мы начали получать отзывы, что вкус недостаточно насыщенный, что она не такая, какая была раньше, мы начали массовый эксперимент: подбирать тот самый вкус с учетом того, что мы используем специи своего производства, с нашего же завода. У наших технологов есть больше возможности для творчества, для того, чтобы обрабатывать обратную связь и создавать колбасу — ту, которую ждет наш потребитель. И спустя три месяца мы нашли тот самый вкус «Докторской» колбасы, которую можно назвать самой вкусной — колбаса «Мираторг». Виктория Гребенкина директор завода агрохолдинга «Мираторг»

Телеканал «360»

Не только вкусно, но и полезно

Современные технологии позволяют добиться сбалансированной пропорции белков, жиров и углеводов, что делает мясные изделия более полезными. На производстве поддерживают минусовую температуру, а безопасность продукции обеспечивает отдел контроля качества.

На протяжении всего этапа технологической цепочки происходит контроль качества. Все сырье и вся продукция исследуется в лаборатории. На заводе существует контроль входного сырья, несмотря на то, что это мясо с собственных ферм. Проводится органолептическая оценка каждой партии готовой продукции на такие показатели как внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция. На всех производственных участках соблюдается определенный режим температуры и влажности воздуха. Ольга Холодкова ведущий специалист «Мираторга» по качеству

Культура потребления колбасы из мяса

Знакомую форму мясные продукты приобретают в цехе набивки в оболочку — основную работу здесь снова выполняют роботы. Колбаса остается свежей до самого попадания на стол благодаря современному способу упаковки.

В этом помогает единственная в России линия экструзии. Установка позволяет производить охлажденные сосиски и колбаски в уникальной оболочке из натурального коллагена.

Телеканал «360»

После термической обработки и финальных проверок готовую продукцию пакуют в коробки и отправляют на склад. Оттуда мясные изделия попадают на прилавки, а затем — на столы покупателей.

«Наша глобальная цель — стать топ-5 производителей колбасы в России. Все-таки мы создаем культуру потребления колбасы из мяса», — подытожила директор завода «Мираторга».

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