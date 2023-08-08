Эксклюзив 08 августа 2023, 13:28 «Нас грубо разводили». Почему России не нужно возвращаться в зерновую сделку Политолог Ярошенко: Запад без России будет испытывать сильный продовольственный дефицит РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море, если Киеву не дадут экспортировать зерно по воде. В США стали заверять, что разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки. ООН даже направила в Кремль предложение. Но РФ не стоит возвращаться к соглашению, уверен политолог Алексей Ярошенко. В беседе с «360» он заявил, что страны Запада, прежде всего Европы, будут и начнут испытывать продовольственный дефицит, это заставит их элиты поменять позицию.

«Когда им [есть] будет нечего, они начнут думать о том, как бы с Россией нормализовать отношения, потому что на протяжении всей истории постсоветские Украина и Россия оставались главными экспортерами продовольствия на мировой рынок», — подчеркнул спикер.

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Почему так трясется Зеленский?

Поставки именно из нашей страны во многом определяют продовольственную безопасность европейских стран — они маленькие, земли немного, поэтому выращивать хлеб нельзя. А он очень нужен, отметил политолог.

«Такое было уже в 1918 году, когда самопровозглашенная Украинская Народная Республика в обмен на ее признание со стороны врагов Российской империи: центральных держав Германии, Австрии, ее союзников, согласилась поставлять продовольствие. Однако потом УНР не смогла это делать, и австрийские оккупационные войска разогнали Центральную раду, поставили гетмана Павла Скоропадского. Это прямые аналогии с сегодняшней Украиной», — подчеркнул эксперт.

Именно из-за этого Зеленский так сильно переживает: как только он перестанет поставлять продовольствие, тогда с ним могут сделать что-то «не очень хорошее», добавил собеседник.

России нельзя возвращаться в зерновую сделку, чтобы отрезвить западные элиты. Это может быть даже более действенным способом, чем перестать поставлять энергоносители. Потому что энергоносители все равно можно заменить, а вот хлеб найти гораздо сложнее. Алексей Ярошенко Политолог

Грубый обман

Еще одна причина: под прикрытием этой зерновой сделки на кораблях, двигающихся в черноморские порты Украины, поставляли вооружение и наемников. Но Россия в рамках соглашения должна была надеяться на Турцию и ООН, которые движущиеся корабли продвигали, сказал Ярошенко.

«Всем понятно, в какую сторону ангажированы Турция и ООН. Поэтому нам нельзя возвращаться в зерновую сделку, чтобы нас вот так не обманывали под прикрытием там торговых судов, не отправляли на Украину наемников и вооружение», — отметил политолог.

Все идущие в сторону Украины суда нужно уничтожать, подчеркнул спикер. Мировые торговые компании должны понимать — если они идут с какими-то грузами на Украину, то они могут быть уничтожены. Время соответствующее, Россия может рассматривать их как законные цели, добавил эксперт.

Конечно, Запад пытается надавить на Россию — продовольствие всегда было нужно. Вот и Зеленский пытается угрожать и подвывать, потому что он тоже понимает, что напрямую с этим связана его судьба. Алексей Ярошенко Политолог

«Гетмана Зеленского» тоже могут отстранить от власти, даже «убить или просто похитить», уверен эксперт. Но Россия от зерновой сделки, на его взгляд, никаких преференций не имеет.

«Нас просто грубо разводили», — заключил Ярошенко.

Россия и Украина при содействии ООН и Турции заключили зерновую сделку летом 2022 года. Соглашение несколько раз пролонгировали. В июле 2023 года российская сторона объявила о выходе из договора из-за невыполнения его условий.