Общество 22 января 2024, 20:33 «Народный фронт» собрал подписи в поддержку Путина «Народный фронт» закончил сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина РИА «Новости»

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Выборы президента России пройдет в марте 2024 года, а Владимир Путин примет в них участие как самовыдвиженец. Поддерживают российского лидера жители самых разных уголков страны, национальностей и сфер деятельности, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

«„Народный фронт“ закончил сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина», — передали в организации.

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Активисты выезжали к тем, кто не мог добраться до пункта сбора подписей самостоятельно. Волонтеры даже оказались в блиндаже в Белгородской области. Там бойцы единодушно выразили поддержку Путину. Военнослужащий с позывным Директор отметил, что президент вдохновляет его на защиту страны.

«Это человек, который задает боевой дух бойцам, вдохновляет на ратные подвиги», — подчеркнул Директор.

От мала до велика

Активисты также помогали изъявить свою волю людям с ограниченными возможностями здоровья, посетив Общество глухих Удмуртской Республики. На Алтае волонтеры побывали в единственном в России заповедном селе Яйлю на берегу знаменитого Телецкого озера, где проживают около 200 человек.

«Оставить подпись в поддержку Владимира Путина пришли сотрудники заповедника, а также тубалары — представители коренного малочисленного народа», — сообщили в «Народном фронте».

В Томской области штаб «Народного фронта» посетил настоятель храма святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба села Корнилово Томской епархии Русской православной церкви, протоиерей Николай Абрамов. Священнослужитель подчеркнул, что российский президент отстаивает традиционные ценности и твердо стоит против искажения человеческой жизни и природы.

Поддержку Путину выразили прославленные спортсмены и артисты, общественные деятели.

«Наш президент не боится самых сложных вызовов, ставит перед собой задачи, которые не под силу другим», — заявил член центрального штаба «Народного фронта», гроссмейстер Сергей Карякин.

Выборы-2024

Владимир Путин не стал участвовать от какой-либо партии, потому что решил быть самовыдвиженцем. В поддержку его кандидатуры начали собирать подписи партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и «Народный фронт». Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В конце декабря 2023 года собрали уже более 500 тысяч подписей в поддержку Путина.

Ранее начали работу единый кол-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина. Певец Shaman и певица Лариса Долина, а также дирижер Юрий Башмет, музыкант Игорь Бутман и тренер Ирина Винер получили удостоверения доверенных лиц Путина.