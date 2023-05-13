Эксклюзив 13 мая 2023, 15:08 Напугать русских не получится. Экс-разведчик США Риттер — об атаке дронов на Кремль и потенциале России Экс-разведчик США Риттер назвал атаку дронов на Кремль актом политического терроризма Телеканал «360»

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Бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире «360» представил свой взгляд на потенциал России в контексте развития страны в новых условиях. В беседе с Марусей Михейчик он высказался об атаках дронов на Кремль, убийствах политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. Подробнее — в интервью с американским военным экспертом.

Риттер широко известен в России. Он следит за происходящим на Украине, выступая с критикой в адрес Соединенных Штатов и других членов НАТО. Ранее независимый эксперт в разведке Корпуса морской пехоты был инспектором ООН по оружию.

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В начале мая он приехал в столицу России для презентации книги «Гонка разоружения». В ней экс-разведчик рассказал об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в конце 1980-х годов прошлого века. Мероприятие прошло в Московском доме книги. Со специалистом удалось пообщаться Марусе Михейчик.

Телеканал «360»

Насколько я знаю, вы считаете, что проигрыша России в контексте настоящего СВО нет. Как считаете, в чем потенциал России?

Потенциал в данном конфликте или в целом?

В целом.

Считаю, что русский потенциал безграничен. [Россия — это] большая страна с огромным объемом ресурсов, фантастическими людьми. Несмотря на все это, Запад пытается ее изолировать и потопить. Но Россия твердо стоит на ногах и становится сильнее.

Мир реален только с Россией. Я думаю, что у страны светлое будущее. Думаю, Россия способна на большее и оправдает свой потенциал. И она может сделать это гораздо лучше, если и РФ, и Запад выйдут на мирный путь. Но это не проблема России, это проблема Запада.

Если говорить в контексте СВО, каков, на ваш взгляд, потенциал России?

Потенциал в том, что Россия может решительным образом разгромить Украину. Но вопрос в том, хочет ли она этого? Это же специальная военная операция, а не война.

Я считаю, что Россия в самом начале пыталась избежать этого конфликта, сократить его и детерминировать, но Запад своим вмешательством, наоборот, расширил его. Итак, вопрос в том, хочет ли Россия сделать все необходимое, чтобы принять коллективный Запад, их вовлечение в конфликт. Только русские могут ответить на этот вопрос.

Телеканал «360»

Давайте поговорим о гибели военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной. Слышали ли вы об этом и как считаете, почему это произошло?

Оба [и Владлен Татарский, и Дарья Дугина] — не военные люди, не из правительства, а философы, мыслители, журналисты. И оба занимали позицию, которая шла вразрез с позицией Украины. Они поддерживали [политику] российских властей.

Я считаю, что они были убиты украинским правительством, чтобы напугать Россию и население страны, послать некий сигнал о том, что можно заплатить жизнью, если принять противостоящую украинской идеологию. Идея [Киева] состояла в том, чтобы деморализовать русских.

Они оба были миротворцами. Я тоже отношу себя к таким миротворцам. Это говорит о том, что США устраивают на Украине порку демократии и свободы. Но о какой свободе можно говорить, когда люди в этой стране боятся думать и говорить. На Украине нет свободы.

Согласна. Насколько я знаю, в Новосибирске вы презентовали книгу на закрытом мероприятии. Почему?

На мой взгляд, организаторы поступили смело, они искали возможность [для этого] и аудиторию для книги. Я имею в виду, [нужна смелость, чтобы] опубликовать книгу и доставить автора в Россию на фоне того, что Дарья Дугина была убита, Владлен Татарский был убит. <...> Я сам задаюсь вопросом, какую цену ты заплатишь за большую аудиторию читателей, скольких жизней она стоит. В реальности — это не одна единственная жизнь.

И другой важный вопрос: разрешаем ли мы себе быть напуганными, когда нас пугают, заставляют бежать и прятаться? Ответ: нет. Путь был выбран. Мы провели мероприятие. Это была очень высокая ответственность.

Хочется узнать ваше мнение по поводу атаки дронов на Кремль 3 мая.

Во-первых, инцидент с дронами был атакой не с военной точки зрения — никто не был убит, никакого ущерба не зафиксировали, это был политический акт, акт политического терроризма. Это произошло за шесть дней до Дня Победы. Идея была напугать Россию, напугать русских, подтолкнуть страну не проводить парад. Но он состоялся. В России был салют. Русские и лидер России не хотят быть напуганными.

Я считаю, что это был политический акт терроризма против сильных и объединенных русских. У [организаторов атаки] нет шансов на успех.

И последний вопрос. Вы как экс-разведчик США откуда на данный момент черпаете информацию?

В первую очередь я бывший разведчик, поэтому у меня нет доступа к секретным данным. У меня также нет доступа к правительственной информации. Единственная информация, к которой я имею доступ, — та же самая, к которой имеете доступ и вы.

Мне кажется, самое важное — не опираться только на один источник информации или даже два. А иметь широкий спектр информации. Читать все, смотреть на происходящее с разных сторон. И позволять супергаджетам — своим собственным ушам — делать свою работу.

Нужно разделять свое мнение и мнение посторонних. Это, на мой взгляд, лучший способ получить информацию.