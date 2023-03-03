Общество 03 марта 2023, 23:15 Наказание за склонение россиянок к аборту предложили внести в Уголовный кодекс РПЦ выступила за введение уголовного наказания за склонение женщин к абортам

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Склонение или принуждение женщины к искусственному прерыванию беременности в российских клиниках должно стать уголовным преступлением. Необходимо ужесточить и наказание за проведение нелегальных абортов. Как сообщил ТАСС, с таким предложением выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Федор Лукьянов.

Он подчеркнул, что поправки нужно внести в 123 статью Уголовного кодекса России. «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности». Отдельно он добавил, что необходимо увеличить наказание за нелегальные аборты: штраф поднять с 80 до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — с двух до пяти лет.

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По словам Лукьянова, необходимо ввести понятие «криминальный аборт», которого пока в законодательстве нет. Он пояснил что под термином понимает проведение искусственного прерывания беременности людьми без медицинского образования.

«Понятие „криминальный аборт“ нужно разработать при участии представителей государственных органов с привлечением экспертов религиозных организаций, с обращением к научным трудам современных исследователей в области биологии, медицины, филологии», — заявил священник.

Он подчеркнул, что чаще всего незаконное прерывание беременности сегодня проводят в частных клиниках, где не соблюдаются никакие нормы, а пациенткам не сообщают о негативных последствиях таких операций.

Минус контрацепция

Также церковь выступает за запрет свободной продажи медицинских препаратов для прерывания беременности, в том числе средств экстренной контрацепции.

«Выявляемые случаи продажи аптечными организациями указанных препаратов физическим лицам создают угрозу для жизни и здоровья женщин», — заявил Лукьянов.

Священник сослался на данные китайских специалистов, которые выявили связь использования подобных препаратов с ростом бесплодия у женщин. Представитель РПЦ пояснил, что, несмотря на отрицательное отношение к прерыванию беременности, средства медикаментозного аборта должны оставаться у медицинских учреждениях.