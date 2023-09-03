Общество 03 сентября 2023, 15:54 Награда талантливым умам. Какие стипендии выплачивают в России Профессор Сафонов: вузы выплачивают стипендии учащимся на бюджетных местах РИА «Новости»

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За пять лет минимальный размер стипендии у российских студентов вырос в среднем более чем на 20%. Этот вид материальной поддержки принят во всех государственных вузах страны. Ее выплачивают за различные достижения — от отличной учебы до публикаций в научных журналах. На что могут претендовать студенты — в материале «360».

За период с 2019 по 2023 год минимальные стипендии обучающихся в вузах увеличились на 341 рубль, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки.

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У тех, кто учится по программам бакалавриата, за указанный период стипендия в среднем выросла на 23% — на 341 рубль — и достигла 1825 рублей в месяц.

Нижний порог стипендий устанавливает Минобрнауки, решение о верхнем остается за вузами.

РИА «Новости»

Стипендии для бюджетников

Проректор Финансового университета при Правительстве России профессор Александр Сафонов в беседе с «360» напомнил, что стипендии выплачивают тем, кто обучается на бюджетных местах.

«На сегодняшний день [стипендии] составляют 1967 рублей. Россия [выделяет] на это 53 миллиарда рублей», — уточнил он.

Видов стипендий, заметил Сафонов, много, а подход к установлению выплат разнообразный. Единый порядок действует только в отношении государственной академической, президентской и правительственной.

Государственная академическая стипендия

Профессор отметил, что государственную академическую стипендию выплачивают тем, кто учится без троек.

Ее размер в России периодически меняют в зависимости от уровня инфляции. С 1 сентября 2023 года стипендию по решению Минобрнауки повысили для бакалавров, специалистов и магистров как раз до 1967 рублей в месяц.

Аспиранты и ординаторы, обратил внимание Сафонов, получают 3875 рублей.

«Те, кто обучается в аспирантуре по программам подготовки технических кадров, определенных в Минобрнауки, получают стипендию в 2866 рублей», — добавил профессор.

Некоторые вузы, отмечала Lenta.ru, самостоятельно устанавливают размер стипендии для обучающихся.

РИА «Новости»

Государственная социальная стипендия

Государственную социальную стипендию платят студентам из малообеспеченных семей, сиротам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп. На нее также могут рассчитывать ветераны боевых действий и служившие по контракту студенты, у которых он закончился в том числе из-за ухудшения здоровья.

Сафонов уточнил, что размер социальной стипендии составляет 2739 рублей. Ее выплачивают независимо от успеваемости, главное — предоставить все необходимые документы.

Стипендии президента и правительства

Стипендию президента считают самой престижной государственной студенческой выплатой в России. Ее выплачивают тем, кто учится на связанных с обороной и безопасностью государства специальностях и направлениях по обеспечению законности и правопорядка.

Их назначают, когда студент показывает хорошие результаты при обучении: нет пересдач, более 50% — это пятерки, нет ни одной тройки. Александр Сафонов профессор

Претендентам на президентскую стипендию также нужно выполнить одно из нескольких требований — получить патент на изобретение или грант на научно-исследовательскую деятельность, награду за научно-исследовательскую работу или опубликовать за последний год статью в научном издании международного, всероссийского или ведомственного уровня.

Выплачивают по этой стипендии 14 тысяч рублей.

РИА «Новости»

Для назначения правительственной стипендии требования, указал Сафонов, аналогичные.

«Размер правительственной стипендии меньше: 1440 рублей для студентов и 3600 рублей — для аспирантов», — сказал он.

Для студентов приоритетных направлений размер правительственной стипендии выше, а требования для ее назначения те же.

«Студенты и слушатели получают 5000 рублей, аспиранты — 10 тысяч», — подчеркнул профессор.

Претендовать на нее могут студенты и аспиранты очной формы обучения.

РИА «Новости»

Именные и региональные стипендии

За достижения, которые каждый вуз определяет отдельно, студенты могут рассчитывать на именную стипендию.

«Эта стипендия в каждом вузе своя — в зависимости от того, сколько университет выделяет [на такие выплаты] из своих собственных средств», — указал Сафонов.

В субъектах России могут назначать собственные стипендии. Для каждого региона, пояснил профессор, они свои — есть как небольшие суммы, так и весьма значительные.