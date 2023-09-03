03 сентября 2023, 15:54
Награда талантливым умам. Какие стипендии выплачивают в России
Профессор Сафонов: вузы выплачивают стипендии учащимся на бюджетных местах
За пять лет минимальный размер стипендии у российских студентов вырос в среднем более чем на 20%. Этот вид материальной поддержки принят во всех государственных вузах страны. Ее выплачивают за различные достижения — от отличной учебы до публикаций в научных журналах. На что могут претендовать студенты — в материале «360».
За период с 2019 по 2023 год минимальные стипендии обучающихся в вузах увеличились на 341 рубль, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки.
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У тех, кто учится по программам бакалавриата, за указанный период стипендия в среднем выросла на 23% — на 341 рубль — и достигла 1825 рублей в месяц.
Нижний порог стипендий устанавливает Минобрнауки, решение о верхнем остается за вузами.
Стипендии для бюджетников
Проректор Финансового университета при Правительстве России профессор Александр Сафонов в беседе с «360» напомнил, что стипендии выплачивают тем, кто обучается на бюджетных местах.
«На сегодняшний день [стипендии] составляют 1967 рублей. Россия [выделяет] на это 53 миллиарда рублей», — уточнил он.
Видов стипендий, заметил Сафонов, много, а подход к установлению выплат разнообразный. Единый порядок действует только в отношении государственной академической, президентской и правительственной.
Государственная академическая стипендия
Профессор отметил, что государственную академическую стипендию выплачивают тем, кто учится без троек.
Ее размер в России периодически меняют в зависимости от уровня инфляции. С 1 сентября 2023 года стипендию по решению Минобрнауки повысили для бакалавров, специалистов и магистров как раз до 1967 рублей в месяц.
Аспиранты и ординаторы, обратил внимание Сафонов, получают 3875 рублей.
«Те, кто обучается в аспирантуре по программам подготовки технических кадров, определенных в Минобрнауки, получают стипендию в 2866 рублей», — добавил профессор.
Некоторые вузы, отмечала Lenta.ru, самостоятельно устанавливают размер стипендии для обучающихся.
Государственная социальная стипендия
Государственную социальную стипендию платят студентам из малообеспеченных семей, сиротам, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп. На нее также могут рассчитывать ветераны боевых действий и служившие по контракту студенты, у которых он закончился в том числе из-за ухудшения здоровья.
Сафонов уточнил, что размер социальной стипендии составляет 2739 рублей. Ее выплачивают независимо от успеваемости, главное — предоставить все необходимые документы.
Стипендии президента и правительства
Стипендию президента считают самой престижной государственной студенческой выплатой в России. Ее выплачивают тем, кто учится на связанных с обороной и безопасностью государства специальностях и направлениях по обеспечению законности и правопорядка.
Их назначают, когда студент показывает хорошие результаты при обучении: нет пересдач, более 50% — это пятерки, нет ни одной тройки.
Александр Сафонов
профессор
Претендентам на президентскую стипендию также нужно выполнить одно из нескольких требований — получить патент на изобретение или грант на научно-исследовательскую деятельность, награду за научно-исследовательскую работу или опубликовать за последний год статью в научном издании международного, всероссийского или ведомственного уровня.
Выплачивают по этой стипендии 14 тысяч рублей.
Для назначения правительственной стипендии требования, указал Сафонов, аналогичные.
«Размер правительственной стипендии меньше: 1440 рублей для студентов и 3600 рублей — для аспирантов», — сказал он.
Для студентов приоритетных направлений размер правительственной стипендии выше, а требования для ее назначения те же.
«Студенты и слушатели получают 5000 рублей, аспиранты — 10 тысяч», — подчеркнул профессор.
Претендовать на нее могут студенты и аспиранты очной формы обучения.
Именные и региональные стипендии
За достижения, которые каждый вуз определяет отдельно, студенты могут рассчитывать на именную стипендию.
«Эта стипендия в каждом вузе своя — в зависимости от того, сколько университет выделяет [на такие выплаты] из своих собственных средств», — указал Сафонов.
В субъектах России могут назначать собственные стипендии. Для каждого региона, пояснил профессор, они свои — есть как небольшие суммы, так и весьма значительные.
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