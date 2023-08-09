Эксперт по трудовому праву Яковлева: время на дорогу не должно входить в рабочий день

Эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева: работник сам принимает решение, где работать, учитывая время на дорогу

Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: время в дороге не включается в рабочее время

Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте. Нужна ли такая мера, — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: время в дороге не включается в рабочее время

Есть прямое регулирование: что есть рабочее время. Время, которое сотрудник тратит на дорогу, работой не является.

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Что является периодом, который входит в рабочее время? Подготовка к труду. С того момента, как человек пересек порог своего рабочего учреждения, он считается приступившим к выполнению своих обязанностей.

Если понадобится в течение рабочего дня переходить с места на место, то все это будет частью рабочего дня.

Существуют проблемы, которые связаны с «доставкой» до рабочего места, когда человек сам туда доехать не может. Например, шахтеры. Или когда человека отправляют на обыск, — это тоже рабочее время. Но просто движение из дома на работу, с работы домой — нет.