09 августа 2023, 22:24
Наглость или рационализм? Предпринимателям предложили платить своим сотрудникам за путь на работу
Эксперт по трудовому праву Яковлева: время на дорогу не должно входить в рабочий день
Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте. Нужна ли такая мера, — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Профессор кафедры управления персоналом и психологии Александр Сафонов: время в дороге не включается в рабочее время
Есть прямое регулирование: что есть рабочее время. Время, которое сотрудник тратит на дорогу, работой не является.
Что является периодом, который входит в рабочее время? Подготовка к труду. С того момента, как человек пересек порог своего рабочего учреждения, он считается приступившим к выполнению своих обязанностей.
Если понадобится в течение рабочего дня переходить с места на место, то все это будет частью рабочего дня.
Существуют проблемы, которые связаны с «доставкой» до рабочего места, когда человек сам туда доехать не может. Например, шахтеры. Или когда человека отправляют на обыск, — это тоже рабочее время. Но просто движение из дома на работу, с работы домой — нет.
Эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева: работник сам принимает решение, где работать, учитывая время на дорогу
Время дороги от дома до работы, безусловно, не является рабочим. В статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что рабочее время — это то, в течение которого работник в соответствии с внутренними документами должен выполнять трудовые обязанности. А также «иные периоды» по закону являются рабочими.
Под «иные периоды» попадает обеденный перерыв, когда невозможно отлучиться с работы, потому что нужно контролировать [рабочий процесс]. Медосмотр у водителей тоже является рабочим временем. Но тут логично: медосмотр проводят в интересах работодателя.
Такие четко определенные периоды, которые связаны с компанией и работодателем, безусловно, признаются рабочем временем.
Время в пути на работу — [последствия] выбора работника. При поиске он анализировал время, которое потребуется на дорогу.
Могут быть в связи с данным предложением перегибы и манипулятивные действия со стороны работников. Как [работодателю] проверять, сколько человек добирался до места работы?
Работник может назвать одно время, а фактически оно будет другим. Зависит от того, как добирался сотрудник: пешком, на такси, на машине, на общественном транспорте.
Минтруд РФ
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