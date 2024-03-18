Эксклюзив 18 марта 2024, 22:28 Надо учиться жить с Россией. Запад в шоке от выбора россиян Блогер «Голос Мордора»: Западу придется учиться учитывать интересы России РИА «Новости»

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Россияне на прошедших выборах президента единодушно проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина, голоса ему отдали 87,28% граждан, пришедших на участки на территории страны и за ее пределами. Явка составила рекордные 77,44%, это говорит о сплоченности народа. О реакции Запада на выбор россиян специально для Telegram-канала «360» рассказал блогер «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

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Сюрприз для Запада

Не совсем верно, когда говорят, что выборы президента России прошли без сюрпризов. Один сюрприз, и очень большой, все-таки случился. Это — рекордная явка избирателей. И я вполне понимаю, почему официальные наблюдатели из западных стран отказались от приезда в Россию — очень уж неприятную для себя картину они бы увидели. Да и говорить, что выборы «нечестные и фальшивые» было бы гораздо сложнее.

Но это все касается риторики от политиков, чиновников и прессы, которые привыкли врать и говорить вещи, зеркально противоположные истине. А вот то, что народ России в своем подавляющем большинстве поддержал Владимира Владимировича Путина, да еще сделал это столь активно, и есть та правда, которую на Западе прекрасно понимают. Ну, или хотя бы близки к пониманию.

Наверняка там сейчас многие достаточны злы на всяких Волковых*, Ходорковских* и прочих Иоланд, которые годами вешали своим спонсорам лапшу на уши о том, что режим в России держится исключительно на репрессиях и его никто не поддерживает, что на самом деле против Путина выступает очень много людей и авторитет у российской «оппозиции» огромный. По-хорошему, западники сейчас должны были снять всю эту кодлу с довольствия и дать ей хорошего пинка под зад, как самым настоящим мошенникам, каковыми они и являются. Но так как другой оппозиции нет, Волковы и Иоланды продолжат кормиться с ручки хозяина. Ну, может бюджеты чуток урежут.

Дело не в Путине

Но теперь на Западе усиленно чешут репы, понимая, что дело вовсе не в Путине. Дело вообще во всех русских, татарах, башкирах, якутах, удмуртах, кумыках и других народах, которые живут в России. Это не курс Путина, это курс всего населения России, и теперь западникам придется с этим что-то делать. Могут вполне себе объявить сто пятидесятимиллионный народ недочеловеками, не впервой, опыт уже есть. Могут ввести санкции «вообще против всех», включая грудных младенцев. И вот это наиболее вероятный способ реагирования Запада на тот шок, который он получил.

А вот гораздо менее вероятный, по крайней мере при современных западных лидерах, задуматься о том, что с Россией ничего сделать не получится и как-то надо учиться жить, учитывая ее интересы и выстраивая новую систему безопасности. То есть ровно о том, что и предлагал Владимир Путин. Предлагал вежливо, с улыбкой, без всякой агрессии.

Не послушали? Ваше высокомерие и самоуверенность оказались сильнее? Ну так жрите теперь. Вы получили одного огромного Путина, в полторы сотни миллионов человек. И он уже не столь вежлив и улыбаться вам совершенно не хочет. Хватит. Пора вам включать мозги, если они еще остались, конечно.

* Признаны иноагентами в России.