Эксклюзив 25 июля 2023, 15:05 «Надо бить по кошельку». Депутат Журавлев сказал, как лучше всего повлиять на Исинбаеву Депутат Журавлев предложил проверить, какое имущество осталось у Исинбаевой в России РИА «Новости»

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Общероссийский народный фронт планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом, майора Вооруженных сил Российской Федерации Елену Исинбаеву. Внеочередное заседание собрались провести 25 июля. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член ОНФ Алексей Журавлев в беседе с «360» заявил, что поддерживает решение коллег из центрального штаба.

«Прежде всего, следует публично лишить ее звания, ведь погоны майору российской армии Исинбаевой явно жмут, и носила их она, по собственному признанию, лишь „номинально“. При известной ловкости можно признать и то, что само это ее публичное выступление нашу армию дискредитирует, а в России, между прочим, за это теперь есть уголовная статья, по которой уже немало людей осуждено», — заявил Журавлев.

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Депутат отметил, что можно, конечно, и стадион, носивший ее фамилию, переименовать, как это уже сделали на российском Кавказе, а также лишить спортсменку всех должностей.

«Только вот ей от этого не холодно и не жарко», — сказал спикер.

Интереснее посмотреть, какое имущество осталось у Исинбаевой в России, каким образом приобретено, за чей счет сейчас она безбедно существует на Канарах. Уверен, выяснятся интересные вещи, подчеркнул Журавлев, а также финансовые связи с Родиной, от которой легкоатлетка так легко отказалась.

Вот туда и надо бить по кошельку, навсегда затвердив, что обласканные государством персоналии не всегда являются нравственным ориентиром, а многие, случись что, как крысы, первыми бегут с корабля, порой даже подпрыгивая. Алексей Журавлев Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне

Народный фронт создан по инициативе Владимира Путина 6 мая 2011 года как широкая общественная коалиция для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективными тратами государственных средств. Исинбаева вошла в штаб ОНФ в 2018 году.

Чемпионка оказалась в центре скандала после того, как испанское издание El Digital Sur опубликовало материал, в котором речь шла о том, что она уехала из России и поселилась на Тенерифе в «роскошном комплексе», купила дорогую машину, получила вид на жительство. В публикации был сделан акцент на имеющиеся военные звания спортсменки. Сама же Исинбаева ответила на все эти обвинения словами о том, что зависть — это плохо.