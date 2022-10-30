Какие законы вступают в силу с 1 ноября 2022 года? | 360°

Общество 30 октября 2022, 22:40 Надбавка к пенсии и ограничение вывоза красной икры. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября С 1 ноября ряду россиян повысят пенсии, а на Камчатке ограничат вывоз красной икры РИА "Новости"

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Россиян ждет целый ряд нововведений с 1 ноября. Некоторые пенсионеры получат надбавку к выплатам, неквалифицированные инвесторы больше не смогут совершать определенные сделки, электронные сигареты обяжут маркировать, а на Камчатке ограничат вывоз красной икры. Какие еще произойдут изменения — в материале «360».

Надбавка к пенсии

С 1 ноября пенсионерам вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии. Больше станут получать те, кто в октябре отметил свое 80-летие.

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Сейчас фиксированная выплата составляет 7220 рублей 74 копейки. После повышения она вырастет до 14 441 рубля 48 копеек. Еще больше сумма увеличится у пенсионеров, которые работали на Крайнем Севере. Также это касается россиян, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Деньги начислят автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не придется.

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Еще в ноябре скорректируют доплаты к пенсиям летчикам и шахтерам. Каждый месяц они получают надбавку, которая состоит из страховых взносов работодателей. Размер выплат пересматривают четыре раза в год.

РИА "Новости"

Для получения доплаты необходимо иметь установленную выслугу лет. Мужчины должны проработать на воздушных судах гражданской авиации 25 лет, а женщины — 20 лет. Если работник уволился по состоянию здоровья, то срок могут уменьшить на пять лет.

В угольной промышленности стаж зависит от условий труда. Не менее 25 лет нужно проработать на подземных и открытых горных работах, не менее 20 лет — в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин.

Вывоз красной икры

С ноября начнет действовать ограничение на вывоз красной игры с Камчатки. Один человек теперь сможет взять на борт самолета или сдать в багаж не более 10 килограммов деликатеса. Такое правило будет действовать до августа 2025 года.

Ограничение распространяется на икру непромышленного производства. Речь идет о продукте без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза.

РИА "Новости"

Такую меру ввели для борьбы с провозом незаконно добытой икры. Как сообщало Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, каждый год ущерб от деятельности икорных браконьеров достигает 15 миллиардов рублей.

Переход госорганов на российское ПО

Стартует эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения. Его начнут использовать федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, исполнительные органы субъектов и органы местного самоуправления.

Поучаствовать в эксперименте решили Минцифры, МВД, Росреестр, а также Российский фонд развития информационных технологий. Заявки на участие будут принимать до 1 апреля 2023 года. Эксперимент завершится 30 апреля 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин запретил государственным органам и другим госзаказчикам использовать зарубежное ПО на критической инфраструктуре. Его указ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Маркировка упакованной воды и вейпов

В ноябре начнется новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Импортеры, производители и торговые площадки будут обязаны передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота (ЭДО).

РИА "Новости"

Также с 1 числа станет обязательной маркировка электронных сигарет и жидкостей для них. Ее введут не только в России, но и на территории всего Евразийского экономического союза.

Новые правила для инвесторов

Неквалифицированных инвесторов решили ограничить в сделках. Теперь российские брокеры не будут исполнять их поручения по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. Это касается тех сделок, в результате которых доля ценных бумаг в портфеле превысит 10%.

Как пояснял Центробанк, принятые меры должны помочь снизить риски для обычных инвесторов. Финансовые институты других стран могут заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. Причем сделать они это могут в любой момент без уведомления. По словам регулятора, от подобных действий пострадали уже более пяти миллионов инвесторов.

В октябре Центробанк уже вводил ограничения, согласно которым доля ценных бумаг не должна была быть больше 15%. В декабре цифру хотят сократить до 5%.