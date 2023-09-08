Общество 08 сентября 2023, 08:30 Начался прием работ на всероссийский детский конкурс «Заповедная сказка»

Читать 360tv в

Стартовал всероссийский детский конкурс «Заповедная сказка», посвященный краснокнижным животным. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

Перед юными участниками стоит задача сочинить собственную сказку. Главным героем должно стать одно из 13 краснокнижных животных, которым оказывают помощь по национальному проекту «Экология». В этот список вошли амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, сайгак, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции серого и гренландского китов, лошадь Пржевальского и зубр.

Поучаствовать в конкурсе могут дети в возрасте от девяти до 15 лет из любых городов и населенных пунктов страны. Работы принимают с 8 по 30 сентября.

Tengyart / Unsplash

«Мы ждем сказки от всех ребят нашей страны. Придумать сказочную историю можно как об одном животном, так и сразу о нескольких. Никаких ограничений для творчества мы не ставим», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По его словам, все 13 видов настолько удивительны, что действительно могут показаться вышедшими из сказок. Будет нетрудно придумать для этих животных интересные приключения, а также верных и добрых помощников, обратил внимание глава Минприроды. Кроме того, можно наделить героев волшебными силами, сказал Козлов.

Благодаря нацпроекту «Экология» 13 краснокнижных видов получают максимальную заботу. Редких животных постоянно оберегают, увеличивая площади особо охраняемых природных территорий, защищая от браконьеров и подкармливая в зимний период. Виды, популяции которых оказались на критически низком уровне, выращивают в специальных центрах реинтродукции и затем выпускают в дикую природу.

Dasha Urvachova / Unsplash

Участникам конкурса нужно будет разобраться в причинах сокращения каждой из популяций. Также юным жителям России предстоит узнать особенности и повадки животных, а главное понять необходимость существования этих редких видов.

Оценивать работы конкурсантов будут представители сфер, работающих с детьми. В жюри «Заповедной сказки» вошли сценаристы детского экологического мультфильма «Команда Флоры», специалисты Российской государственной детской библиотеки и образовательной платформы «Просвещение», образовательная платформа «Учи.ру» и многие другие.

«Российская государственная детская библиотека всецело поддерживает инициативу Министерства природных ресурсов и экологии России провести конкурс „Заповедная сказка“, который соединяет литературное творчество и любовь к природе», — сообщила директор учреждения и член жюри конкурса Мария Веденяпина.

Она вспомнила слова Федора Достоевского: «Кто не любит природу, тот не любит человека, тот не гражданин». По мнению Веденяпиной, конкурс поспособствует распространению знаний о природе и творческому развитию подрастающего поколения.

Vladimircech / Freepik

Членам жюри предстоит сделать непростой, но интересный выбор. Тема конкурса способствует не только развитию творческих способностей, фантазии и воображения юных россиян, но и повышает их интерес к естественным наукам и окружающему миру.

«Рада быть в жюри конкурса „Заповедная сказка“! Считаю этот проект важным, поскольку забота об экологии — наша коллективная ответственность. Мы стремимся развивать в детях внимательность и любопытство к окружающему миру с помощью образовательных курсов и интеллектуальных состязаний, например, таких как всероссийская олимпиада „Наука вокруг нас“, которую мы реализуем совместно с АНО „Национальные приоритеты“», — рассказала руководитель департамента олимпиад образовательной платформы «Учи.ру». Дарья Островская.

Она сообщила, что олимпиада «Наука вокруг нас» впервые стартует на платформе 17 октября. Учащиеся первого–девятого классов смогут погрузиться в мир естественных наук и узнать больше о природных явлениях, обратила внимание Островская.

Победителями «Заповедной сказки» станут 13 человек, их имена объявят в канун Нового года. Церемония награждения состоится в Москве, в павильоне Минприроды на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Лидеров конкурса наградят комплектами из 13 игрушек, а также специальными умными колонками. Устройства будут рассказывать детям сказки голосами известных актеров и музыкантов.