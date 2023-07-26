Общество 26 июля 2023, 14:35 «Киви банк» ограничил вывод средств и снятие наличных. Начало отзыва лицензии? Финансовый аналитик Плотников: в ближайшее время у «Киви банка» отзовут лицензию РИА «Новости»

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«Киви банк» с 26 июля по требованию Центробанка временно и частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Центробанк выявил у организации упущения в отчетности и ведении документации. Чем это обернется для «Киви банка» — в материале «360».

Наложенные ограничения

В ходе проверки Центробанк выявил в документации банка «недочеты, типичные для крупных организаций уровня QIWI». В связи с этим «Киви банк» частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

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Сейчас клиенты банка не могут вывести деньги из кошелька через систему быстрых платежей, снять наличные с QIWI-карт, сделать перевод из кошелька через систему Contact и погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций.

Вывести на карты и счета других банков теперь можно сумму не более тысячи рублей в месяц. При этом оплата услуг, игр и товаров, а также перевод денег на другие кошельки (за исключением QIWI) работают в штатном режиме.

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Недобросовестная деятельность

Центральный банк ограничил действия «Киви банка» из-за недостатка отчетности и ведения документации, выбрав стандартную причину, когда у главного регулятора есть подозрения на недобросовестную деятельность организации, объяснил «360» мировой финансовый аналитик Андрей Плотников.

«Киви банк», по словам эксперта, был единственным банком, который работал с иностранной электронной коммерцией, иностранными агентами и недобросовестными организациями без лицензии как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

РИА «Новости»

Прогнозы для «Киви банка»

После разбирательств Центробанк отзовет лицензию у «Киви банка», заверил Плотников. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время. После этого организация постепенно перестанет существовать.

Обычно процедура следующая: Центральный Банк отзывает лицензию, дает банку полгода, чтобы раздать деньги клиентам и закрыть отчетность. Далее кредитная организация полностью закрывается. Андрей Плотников

Он подчеркнул, что документальная ревизия банка — формальность, чтобы начать разбирательства с кредитной организацией, которая потенциально может вести незаконную деятельность в России.

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Как правило, объяснил финансовый аналитик, банки сдают финансовую и бухгалтерскую отчетности в сроки, так как у Банка России есть регламент: если два раза не предоставить вовремя документы, то лицензию отзовут.

«Если говорить о других организациях, все имеют такие проблемы. Но „Киви банк“ первостепенно заподозрили именно в мошеннических действиях», — подытожил собеседник «360».