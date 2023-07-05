Эксклюзив 05 июля 2023, 16:07 На воре и шапка горит. Как дети с Украины попадают в руки к черным трансплантологам Обозреватель «360» Иван Бер: дети с Украины могут попадать к нелегальным трансплантологам

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После начала спецоперации на Украине Россия организовала вывоз детей из опасных участков — как подчеркивал президент Владимир Путин, на легальных основаниях. Однако со временем выяснилось, что спасать их нужно было не только от разрывов снарядов, но и от донорского черного рынка. Обозреватель Иван Бер объяснил в авторской колонке для «360», как подрастающие украинцы начали попадать в руки нелегальных трансплантологов.

Далее — его прямая речь

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Ранее стало известно о работе черных трансплантологов, которые буквально в полях извлекают внутренние органы из тяжелораненых солдат ВСУ для продажи в страны Европы. Теперь ситуация зашла еще дальше: на Украине пропадают дети и есть веские опасения, что они попадают в руки тех самых трансплантологов, чтобы потом спасать жизни детей богатых европейцев. И это произошло не вчера.

Расследованием действий киевского режима займутся в Госдуме

По информации в распоряжении комиссии, украинских детей продавали на органы еще с 2014 года. Большая часть из них — жители Донбасса.

Запрещенный в России нацбатальон «Айдар»* принимал в этом самое прямое участие. Не удивлюсь, если за каждого пойманного боевиками ребенка те получали доплату.

Пропажи детей не прекратились — напротив, теперь такое происходит и на подконтрольных Киеву территориях. А в Европе 240 семей украинских беженцев были лишены своих детей: их попросту отняли.

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Европейские «ценности» стали кошмаром для родителей

В Европе, как вы знаете, достаточное количество извращенцев — да они везде, но там такие сегодня легальны. Вероятно, что изъятые дети попадают не в любящие европейские семьи, а прямиком в рабство европейским педофилам в жилища с радужными флагами.

Испугались за судьбы своих детей родители из России, которые в последние годы проживали за рубежом.

Семья рассказала, что они с мужем — граждане РФ, жили в Швеции, местные власти пытались отобрать у них детей и передать в приемную семью. По итогам суда детей все-таки оставили родителям, но они после этого случая решили вернуться в Россию.

На погранконтроле в Польше у семьи возникло подозрение, что их не выпустят из ЕС, поэтому было решено прорываться. Главу семьи задержали, женщину и детей передали в российское генконсульство. Кто-то скажет: это абсурд и паранойя. Возможно, ведь если мы этого не видим, значит, этого нет, так ведь?

Приюты тоже в опасности

Забила тревогу польская правозащитница Иоанна Пахвицевич. Она рассказала, что детей из детских домов Украины продают в Европу, чтобы на них зарабатывать.

По ее словам, в Испанию продали приют в селе под Мариуполем, в нем было 85 воспитанников — детей вывезли.

Сразу после Майдана на территории Украины стали действовать подозрительные организации из-за рубежа, которые очень интересуются детьми.

Иоанна рассказала, что малоизвестная организация, которая называет себя «Украина без сирот», вывезла минимум 500 детей с территории Донбасса, подконтрольной Киеву. Детей отправляли в Польшу и Израиль. Кто они на самом деле, непонятно. То ли западные «благотворители» в кавычках, то ли религиозная организация. Сами себя они называют «неопятидесятники».

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А как же родители?

У многих отправленных в Европу несовершеннолетних есть родители, но они не могут найти никаких следов своих детей и этой странной организации, хотя все происходит с санкций киевских властей.

Что касается этих неопятидесятников — секта распространена по всеми миру, есть они в странах Африки, Израиле, Европе и, конечно, США. Оттуда они, кстати, и вышли, те же самые харизматы, которые под видом официальной религиозной организации якобы спасают детей от огня войны. На самом деле, этих детей больше никто и никогда не видел.

Вероятно, часть из них уже мертва, другая находится в сексуальном рабстве. Что с ними становится по достижении 18-летнего возраста — неизвестно. Возможно, при потере интереса их отдают трансплантологам. А может, в лучшем случае, чуть раньше, они попадут в какую-нибудь западную однополую семью. Под другим именем и документами.

«Крестовый поход»

Похожий скандал с пропажей детей разгорелся в 2011 году на Гаити. Сектантка из пятидесятников выкрала 30 детей. Такая охота у них называется «крестовый поход». Пятидесятники находят неполные семьи, затем под предлогом бедности в семье или потери кормильца изымают детей, представляясь официальной организацией. После детей, как и сектантов, никто не находит.

Сейчас они активно орудуют на Украине. Естественно, не стучат в дверь и не говорят: «Здравствуйте, вы верите в Бога?» Подходит любое название, например «Украинский велопробег в поддержку сирот», — что угодно, и документы тут же покажут.

За каждого ребенка, проданного на органы, в рабство или по заказу в однополые семьи, платят огромные деньги. Поэтому организации всегда на плаву, десятилетие за десятилетием.

Вместо вывода

Кто такие дети сегодня в украинских детдомах? Просто товар. Их никто не будет искать, до них нет никому дела, никто, кроме воспитателей, даже не знает, как их зовут, как они выглядят, на что жалуются. Они товар.

Те, кто их продает в европейские организации, уверен, удивляются. Типа как так, дети будут теперь в красивой и счастливой Европе вместо детдома, а мне за это еще и денег много дают? Фантастика! Только этих детей ждет непростая судьба.

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор предположил в одной из телепередач, что десятки тысяч детей с Украины были вывезены для рынка западных педофилов. И этот черный конвейер продолжает свою работу прямо сейчас.

Мое имя Иван Бер, будьте осторожны и поддерживайте друг друга.

*Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.