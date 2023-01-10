Эксклюзив 10 января 2023, 14:11 Что ждет Россию в 2023 году. На пути к званию новой экономической сверхдержавы XXI века Публицист Новоселов: 2023 год должен сделать Россию новой экономической сверхдержавой Unsplash

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После начала спецоперации на Украине Запад ввел против российской экономики беспрецедентные санкции. Цепочки поставок, пострадавших из-за пандемии коронавируса, разрушились, импорт существенно сократился, а во многих сферах упал практически до нуля. О том, как в таких условиях Россия будет возвращаться к экономическому росту, публицист Иван Новоселов рассказал в специальной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Благодаря легализации схем параллельного импорта России удалось предотвратить дефицит импортных товаров на потребительском рынке. Ряд проектов по импортозамещению был уже реализован, это помогло и смягчить ущерб от санкций, и выстоять под беспрецедентным давлением.

Однако для восстановления экономического равновесия нужно пройти еще долгий путь. Поэтому 2023-й уже можно называть годом импортозамещения.

Потребительские товары второстепенной необходимости будут и дальше поступать по каналам параллельного импорта от их основного производителя — Китая. Чтобы действительно конкурировать с КНР и не зависеть от нее, России нужно пройти очень долгий путь, и, с учетом прекрасных отношений между странами, спешки здесь нет.

Поэтому нам нужно сосредоточиться на жизненно важных отраслях, которые станут локомотивом роста российской экономики. Нельзя допустить каких-либо перебоев с поставками товаров первой необходимости, и это также достижимо.

В 2022 году практически во всех регионах России запустили многочисленные промышленные проекты с целью заместить поставки из западных стран. В качестве примера можно привести Московскую область, где сейчас реализуют более ста проектов импортозамещения с многомиллиардным бюджетом. Власти региона предоставляют для этого льготное финансирование, земельные участки и другие преференции.

Почти четвертую часть проектов в Подмосковье реализовали в 2022 году. В 2023-м планируют ввести в эксплуатацию еще 50 процентов новых производственных мощностей и запустить новые проекты. Они относятся к самым разным отраслям — от производства композитных материалов для авиастроения и других секторов до производства компонентов для машиностроения, медицинского оборудования, строительной техники, удобрений и химикатов для сельского хозяйства и многих других важнейших продуктов.

Похожим образом дела обстоят в других регионах страны — импортозамещение идет везде. В наступившем году нас ждет очень много работы, но эта работа принесет свои плоды. Разумеется, без сложностей и проблем дело не обойдется, однако в 2023-м должны завершить 70 процентов проектов замещения. По почти всем независимым прогнозам в России возобновится экономический рост.

Программу импортозамещения можно сравнить с новой индустриализацией страны. Если ее выполнить правильно, она может стать локомотивом экономического роста на долгие годы вперед. Внедрение новейших технологий пятой промышленной революции, в том числе искусственного интеллекта, робототехники и других современных достижений, может заставить весь мир завидовать России.

За программу импортозамещения в наиболее важных областях отвечает российское правительство. Владимир Путин назначил вице-премьера Андрея Белоусова, опытного и высококвалифицированного экономиста, руководить всей программой в целом. Перед ним будут отчитываться другие вице-премьеры, которые курируют отдельные секторы, а общий надзор — на премьер-министре Михаиле Мишустине. У него есть успешный опыт в этой области: президент недавно похвалил Мишустина за достижения в импортозамещении в секторе микроэлектроники, где до этого возникли некоторые проблемы.

Председатель правительства Михаил Мишустин во время встречи в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина с членами правительства / РИА «Новости»

Итак, хотя большинство проектов будет выполнять на уровне регионов, федеральное правительство обеспечит координацию, надзор и поддержку.

Будем надеяться, что все пройдет гладко, и федеральный контроль поможет избежать ошибок, чрезмерной бюрократизации и коррупционных схем. В этом случае у России появится шанс встретить 2024-й новой экономической сверхдержавой XXI века.