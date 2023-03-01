Общество 01 марта 2023, 23:37 На одной волне с детьми. «ЧВК „Редан“» проиграет патриотическому воспитанию при верном подходе Политолог Бредихин: заменить «ЧВК „Редан“» патриотизмом можно, если понять интересы детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Демобилизованные участники спецоперации после прохождения специальных курсов в рамках проекта «Твой герой» станут работать в центрах патриотического воспитания молодежи, детских лагерях, военно-патриотических клубах и объединениях. Подготовка для занятий с подрастающим поколением важна, но проект станет успешным только в том случае, если наставник поймет интересы сегодняшних детей.

Герои среди нас

Программа подготовки в рамках проекта «Твой герой» демобилизованных участников специальной военной операции для военно-патриотического воспитания молодежи начнется 16 марта в образовательном центре «Машук». Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Реклама

Он подчеркнул, что системная воспитательная работы подрастающего поколения — одна из самых приоритетных задач государства.

«Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодежь в патриотическую деятельность», — заявил Кириенко.

После окончания программы участники СВО смогут устроиться на работу в центры патриотического воспитания, региональные отделения организации «Движение первых», а также в детские лагеря и военно-патриотические клубы.

Необходимая подготовка

Участие ветеранов спецоперации в военно-патриотическом воспитании молодежи необходимо. Но для этого нужна определенная подготовка, а еще лучше — профильное образование. Об этом «360» заявил политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Пускать в школы кого-либо и нанимать на работу можно только при наличии соответствующего педагогического образования. Тоже самое в вузах», — отметил политолог.

Он добавил, что участники спецоперации вполне могут успешно пройти курсы психологической или педагогической направленности, чтобы понять, как нужно правильно работать с детьми и подростками.

Успешные практики

В качестве положительного примера военно-патриотического воспитания молодежи Бредихин привел систему казачьего образования. Там наставники начинают вести своих подопечных, начиная с детского сада и заканчивая выпуском из университета.

«Вся цепочка выстроена. Туда устраиваются казаки, прошедшие Афганистан или чеченские кампании, то есть имеющие реальный боевой опыт. Но также у них есть соответствующее образование и квалификация», — пояснил политолог.

Бредихин подчеркнул, что такую систему воспитания применяют уже много лет. Ее можно взять за основу для распространения в образовательных организациях и перевести в масштабы всей страны, чтобы готовить будущих патриотов.

РИА «Новости»

Тем более, что база давно наработана. Сейчас практически в каждой школе есть отряды «Юнармии», которые впишутся в эту модель воспитания.

Аккуратная работа

Молодежные организации должны быть привлекательны для сегодняшних детей и подростков и соответствовать их интересам. Различные атавизмы прошлого их не заинтересуют.

«Почему такой шум вокруг „ЧВК ‚Редан‘“? Это тоже объединение молодежи, которое она создала сама в поисках новых смыслов. Но не все из них благоприятно влияют на наше подрастающее поколение», — заявил Бредихин.

Политолог отметил, что молодежное движение и наставник должны соответствовать текущему мировосприятию молодых россиян, быть с ними на одной волне, отвечать трендам. Армейская структура формата позапрошлого века современных детей не заинтересует, а без этого не получится воспитания. Поэтому здесь нужно проводить работу очень аккуратно.