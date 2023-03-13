Общество 13 марта 2023, 19:34 Мышь в сапогах. Владельцы пунктов выдачи Wildberries могут начать забастовку Независимый эксперт Анфиногенов: история с мышами в сапогах с Wildberries — фейк YouTube

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Telegram-каналы опубликовали видео с живыми мышами, которых якобы нашли в одной из посылок на пункте выдачи заказов Wildberries. Не исключено, что эта история — происки конкурентов. Слишком невыгодно маркетплейсу такое отношение к клиентам и продавцам. «360» выяснял подробности.

Сапоги с мышами

Компания Wildberries снова оказалась в центре скандала. Сотрудники пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге получили посылку, в которой должны были лежать розовые женские сапоги. Однако обувь оказалась с сюрпризом: в коробке обитало семейство мышей, утверждает Telegram-канал Shot.

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Журналисты также напомнили о своем прошлогоднем расследовании: тогда корреспондент устроился работать на один из складов этого маркетплейса. С помощью скрытой камеры удалось снять антисанитарные условия, в которых хранятся посылки.

Руководитель пресс-службы Wildberries заверил «360», что история с сапогами — очередной фейк из Telegram-каналов. На складах компании нет мышей и быть не может: товары проходят проверку как в самих логистических центрах, так и в пунктах выдачи.

Драконовские меры

Работники пункта выдачи заказов утверждают, что готовятся начать забастовку. По их словам, с начала марта они также стали отвечать за брак и некондицию. При возврате покупателем негодной вещи с владельца пункта удерживают 20% от стоимости товара.

К тому же они должны полностью компенсировать стоимость вещи, если клиенту присылают не то, что он заказывал. Подобные меры якобы объясняют борьбой с подменой товаров. Например, розовые сапоги с мышами полностью оплатил владелец ПВЗ.

«Я на своем пункте занимаюсь тем, что штопаю вещи рваные-драные, заклеиваю ботинки и крашу их. Потому что это мои деньги, меня штрафанут на 20% за этот брак. Но проверить каждую вещь просто невозможно», — заявила журналистам предпринимательница из Вологды.

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Если из посылок вываливаются мышиные экскременты или дохлые грызуны, то их убирают, добавила собеседница издания. А если нет — выслушивать претензии клиента, убежденного, что он имеет дело с сотрудником Wildberries, а не с ИП, работающим под брендом маркетплейса.

Однако подобные истории вызывают ряд закономерных вопросов. Если все так плохо, зачем продолжать сотрудничество с Wildberries? Почему никто не обратился в прокуратуру, защиту прав потребителей, да хоть в «Спортлото»?

Зачем признаваться в штопке испорченных вещей, которые потом продаются как целые и новые? Ведь это самое настоящее мошенничество, причем со стороны уже не маркетплейса, а предпринимателей, что так горестно жалуются на старшего партнера.

РИА «Новости»

Безответственность невыгодна бизнесу

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов в разговоре с «360» отметил, что безответственное отношение к товарам не на руку никому: ни самому маркетплейсу, ни его акционерам, ни продавцам, ни сотрудникам ПВЗ.

Представьте себе: продавец имеет договор с материнской компанией Wildberries, передает на продажу какие-то сапоги, а они из-за того, что неверно хранятся на складах и в пункте выдача, приходят в негодность. Это недопустимо для бизнеса. Александр Анфиногенов

Такие скандалы породили бы новые условия взаимодействия с продавцами и покупателями, уверен эксперт. Скорее всего, либо эта история действительно фейк, либо ситуация как-то неверно истолкована.

«Все-таки Wildberries набрал „мышечную массу“, это же не какой-то там начинающий онлайн-игрок, он может потратить деньги, чтобы вообще такого не допускать. Этот скандал — истерика, не имеющая под собой основания», — резюмировал эксперт.

Он напомнил, что, согласно регламенту, склады проверяют пожарные службы, санэпидемстанция, Роспотребнадзор. Внутренний аудит подобных компаний, как правило, проходит гораздо жестче и чаще.

«Особенно после того, как в прошлом году сгорел склад Wildberries в Москве, там вообще все ужесточили: датчики, камеры, постоянные комиссии. Ни в каком смысле мышь не проскочит», — подытожил собеседник «360».