Эксклюзив 03 апреля 2023, 17:29 «Мы ничего не успели сообразить». Пострадавшая в ходе теракта в Петербурге — о взрыве Пострадавшая при взрыве в Петербурге Нагорская: все произошло слишком быстро РИА «Новости»

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Люди, которые пришли на творческий вечер погибшего вчера в ходе теракта на Университетской набережной в Петербурге военкора Владлена Татарского, не казались подозрительными. Об этом «360» рассказала одна из пострадавших при взрыве Юлия Нагорская.

В роковой вечер 2 апреля она вместе с другом была в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Нагорская сидела за четвертым столиком. Ее друг принял весь удар на себя.

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«У него все намного тяжелее чем у меня, у меня потеря слуха на минимум, осколочные ранения лица. Я до сих пор в шоке, не верю, что Максима (Владлена Татарского — прим. ред.) убили, это ужас», — отметила она.

Нагорская регулярно посещала вечера Владлена Татарского. До этого она была на мероприятии 25 марта.

«Меня ребята оповестили, что Владлен приедет, и я пошла. Я активно слежу за событиями СВО, я сама из Донецкой области, из Мариуполя», — добавила она.

Родные братья Юлии Нагорской, как и многие другие, сейчас проходят службу. Отчасти поэтому для нее посещение таких мероприятий — довольна личная тема. Нагорская добавила, что само мероприятие не казалось ей подозрительным за исключением одной детали.

«Показалось странным, что девушка, которая передавала статуэтку, сделала акцент на том, что ее не хотели пускать ее из-за подарка, якобы, „а вдруг он взорвется“. Только этот момент смутил, но взрыв так быстро произошел, что мы даже не успели сообразить», — поделилась она.

По подозрению в совершении теракта силовики задержали Дарью Трепову. Она заявила, что вручила Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку, которая позже взорвалась.