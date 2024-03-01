Эксклюзив 01 марта 2024, 16:29 😻Мурлыканье кошек назвали лечебным. В чем суперспособность питомцев Фелинолог Малькова: мурлыканье кошек помогало облегчать состояние больных Unsplash

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Ученые заметили, что мурлыканье кота хорошо сказывается на состоянии человека. Но сами кошки не всегда делают это из удовольствия. В некоторых случаях они мурчат, чтобы заглушить собственный стресс, рассказала «360» председатель клуба любителей кошек БАСТ из Электростали, фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова.

Тревожность питомца и хозяина

«Кошка мурлычит, когда вы, например, несете ее в ветклинику на прививку. Некоторые животные так сами себя успокаивают — начинают мурчать и перебарывают стресс», — сказала она.

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Другой случай — расположение к человеку. Юлия Малькова заявила, что так животные проявляют свое доверие.

То есть кошка в расслабленном состоянии, мурчание настраивает ее на умиротворение. Ну и человека, естественно, тоже, который гладит и слушает его. Юлия Малькова

Однако кошки не могут оказывать особого влияния на человека, заявила Малькова. По ее словам, любые животные действуют на людей положительно. Расхожее мнение о том, что кошки специально устраиваются поудобнее на больных местах на теле человека, специалист назвала мифом. Она объяснила, что животные чувствуют тревожность, а не боль и успокаивают хозяина.

«Проводились исследования, что вот это мурлыканье очень полезно, положительно влияет на психологическое состояние человека. <…> Оно действительно хорошо влияет на организм человека. Те же поглаживания, то есть тактильное воздействие», — сказала она.

Уход за любимцем

Специалист рассказала о кошках-долгожителях и принципах ухода за ними. По ее словам, возраст зависит от породы питомцев и образа жизни. В среднем минимальный составил 10-12 лет, здоровые особи живут вдвое дольше.

«Есть породы, которые искусственно выведены, у них много особенностей, которые должны учитывать люди. Но мы сами не можем себя контролировать, соблюдать диету и вести правильный образ жизни, так же и в отношении к животным: хочется накормить вкуснее, дать побольше полежать», — сказала она.

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По словам фелинолога, для здоровья кошек физическая активность так же важна, как и для людей. Они тоже набирают лишний вес и страдают от последствий ожирения.

«По-хорошему кошка должна двигаться, как и мы, то есть активность — залог здоровья. Они толстеют, естественно, возникает нагрузка на сердце, сосуды, печень. Здоровое животное, если владелец подходил к этому серьезно, живет и до 20 лет», — сказала она.

Встроенный компас

Необычайную способность кошек находить дорогу домой, по словам зоопсихолога, ученые объяснили особым встроенным в организм «компасом». Юлия Малькова предупредила, что он работает по-разному.

«Не у всех кошек это может быть. Проводили исследования, надевали котам на шею камеру и наблюдали. Один гулял в районе полутора километров, и это была его территория, а другой уходил от дома на расстояние до 20 километров и возвращался», — сказала она.

Специалист допустила, что такая суперспособность связана с поведением диких кошек в природных условиях. Одному тигру, по ее словам, могло хватить небольшой территории, а другой, чувствуя себя альфа-самцом, требовал большего.

То, что кошки возвращаются, то есть ищут дорогу, это у них природное. Конечно, если посадить ее в мешок и куда-то вывезти, вряд ли она вернется, потому что они теряются, мы видим объявления. В любом случае у них эта ориентация развита больше, чем у собак. Юлия Малькова

Кошки-спасатели

Из-за особенностей организма кошки действительно всегда приземляются на четыре лапы и спят по 20 часов в сутки. Однако и здесь, по словам специалиста, есть свои особенности.

«Если у собаки есть глубокие фазы сна, то кошка вроде спит, глаза закрыты, но, если вы встали, она тут же откроет глаза. Кошка всегда в полудреме, она так спит. Она всегда контролирует, что происходит вокруг», — сказала она.

Главные преимущества кошек, по словам фелинолога, в их слухе и усах-антеннах. Юлия Малькова объяснила случаи, когда кошки спасали хозяев особой чувствительностью. Они улавливали малейшие перемены, колебания воздуха, звуки и вибрацию.