Общество 04 июня 2023, 17:17 Можно жить и не думать о пуховиках. Когда Москва и область выкарабкаются из обвала холода Синоптик Шувалов сообщил, что к концу недели в Москве значительно потеплеет Сайт мэра и правительства Москвы

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Погода устроила полную неразбериху: жители европейской части России мерзнут, в Западной Сибири изнывают от жары, а Юг — заливает дождями. Синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с «360» рассказал, к чему россиянам готовиться и чего ждать от природы дальше.

«Нам стоит ждать постепенное потепление в средней полосе европейской России, оно будет не быстрым, а наступать шаг за шагом. Уже в понедельник–вторник будет +17...+19 градусов, начиная со среды — +21...+23 градуса. Это, конечно, еще не дотягивает до климатической нормы, но уже гораздо приятнее», — поделился метеоролог.

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В Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Красноярске пока сохранится сильнейшая жара с рекордными температурами. В Новосибирске всю неделю будет +35...+37 градусов. И это в тени, на солнце гораздо нетерпимее, уточнил эксперт. Такая высокая температура является максимальной летом для региона.

«Нужно, конечно, подождать, но назревает пожароопасная ситуация во всех лесах», — отметил он.

Засушливая жара против дождей

В Свердловской области, по словам синоптика, заканчивается период засушливой жаркой погоды. Сегодня, 4 июня, последний день с 30-градусной жарой.

«Начнется постепенное снижение температуры, без сильных осадков, а в конце недели могут начаться хорошие дожди, которые очень помогут противопожарным службам, температура упадет до +15...+20 градусов», — рассказал Шувалов.

В Тюмени понижение температуры начнется с 7 июня. В Омске — с 7 или 8 июня. Причем нужно иметь в виду: из-за резкой смены погоды возможны грозы, град, шквалистый ветер. На Юге, где идут залповые ливни. Из-за большого количества осадков там затапливает улицы. По прогнозу синоптика, в понедельник погода все еще будет неспокойной.

«Начиная со вторника, погода начнет улучшаться. Кубань и Ставрополь на три-четыре дня останутся в малооблачном поле и без осадков. Температура повысится до +24...+29 градусов», — добавил спикер.

Шубы долой!

Москвичам на 4 и 5 июня предрекли ночные и утренние заморозки — погода крайне неприятная. По словам Шувалова, похолодания достигнут +1...+6 градусов по области и +5...+7 градусов в Москве.

«А что касается дневных температур, еще раз повторюсь, средняя полоса потихонечку выкарабкивается из обвала холода. В понедельник–вторник — +17...+19 градусов, то есть каждый день будет прибавляться по 2-3 градуса тепла. Во вторник еще могут быть дожди, но слабенькие», — заявил метеоролог.

В среду в столице потеплеет до +21 градуса тепла, а к концу недели столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

«Вполне можно жить и не думать о пуховиках», — заключил собеседник издания.

Ранее синоптики рассказывали, что в столице произошел обратный ход температуры — это редкое метеорологическое явление.