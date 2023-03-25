Эксклюзив 25 марта 2023, 19:41 «Можно простить, но сложно забыть». Мария из Донецка рассказала, почему не общается с близкими с Западной Украины Выросшая в Донецке Мария рассказала об отношениях с родственниками с Западной Украины

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Мария родилась в Донецке. Девять лет назад, когда ей было 12, родственники с Западной Украины обвинили ее в развязывании конфликта между их страной и Россией, а самой ей пришлось учиться прятаться во время обстрелов и тому, как быть, если тебя ранило. В интервью телеканалу «360» в проекте «Жеребцова и точка» девушка рассказала, что она чувствует сегодня по отношению к тем, кто когда-то были ее соотечественниками.

Из-за них у меня не было большой части детства, юношества, из-за них мы стали плохими для всего мира. И из-за них пришлось очень многим пожертвовать, очень многое потерять, поэтому для меня этих людей просто не существует. Мария

Она добавила, что тогда пришлось оборвать связи очень со многим близкими людьми и друзьями. И сейчас восстановить их кажется невозможным.

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«Всех можно простить, но сложно забыть то, что происходило все эти девять лет. И особенно когда ты смотришь на своих близких людей, которые… кто-то контузии получал, у кого-то нет конечностей, кто-то просто погиб… И ты понимаешь: „А какой смысл их прощать?“» — поделилась собеседница «360».

Виновными назвали всех, кто жил в Донецке

Выросшая буквально на поле боя Маша уверена, что вина обычных гражданских людей в этом есть, потому что они это поддержали.

«Они ведь когда-то в мои 12 лет посмели мне сказать, что я виновата в этом. Я виновата в этом, моя мама виновата, моя собака виновата — все, кто жил в Донецке на тот момент, в этом были виноваты. Поэтому они, может, и изменятся, и вернутся, и захотят возобновить общение, если говорить о близких, но это будет, по крайней мере, очень сложно», — заключила Мария.

Взрывы, смерть, горе и разрушенные дома стали неотъемлемой частью ее юности. Поэтому сегодня на вопрос о воссоединении украинского народа она спокойно отвечает: «Если не мы их, то они нас».