Общество 20 июля 2023, 18:56 Подростки лишись отдыха в Анапе из-за туроператора. Можно ли вернуть деньги, если фирма обанкротилась? Юрист Комсолев: вернуть деньги за путевку при банкротстве турагента можно, но сложно Пляж Анапы / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дети из волейбольного клуба «Мяч» остались без отдыха в Анапе. Родители купили путевки на спортбазу «Спарта» для 19 подростков и двух тренеров. Однако поездка отменилась из-за туроператора, который разорился. Как защитить себя, если попал в такую ситуацию, — в материале «360».

Несостоявшийся отдых в Анапе

Подростки должны были поехать на сборы на спортбазу «Спарта». Родители и директор клуба обратились за путевками в ООО «Веди Групп Урал». Однако компания разорилась, оставив детей без поездки, а родителей — без денег.

Реклама

В общей сложности за отдых оплатили более миллиона рублей, рассказала порталу E1.RU мама одного из волейболистов. По словам женщины, туроператор перевел базе в поселке Витязево аванс в 240 тысяч рублей.

РИА «Новости»

На самой базе, по словам родителя, им сообщили, что бронь активна. Однако, чтобы поехать отдыхать, придется потратить деньги на проживание детей — 810 тысяч рублей. Аванс сгорит, если отдыхающие не приедут.

Турагент компании SOK TRAVE, помогающая родителям возместить ущерб, объяснила СМИ, что они будут подавать иск в суд о мошенничестве и готовят документы в страховую компанию для возврата средств.

В самой компании родителям сказали, что им необходимо успеть подать заявления на возврат до 3 августа, иначе средства пропадут. Оформлением документов должен заниматься их турагент.

РИА «Новости»

Правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев объяснил «360», что для того, чтобы организация прекратила свою деятельность или признала себя банкротом, должны быть основания.

Если компания обанкротилась, значит, она не отвечает обязательствам и не может нести ответственность по долгам. В таком случае организация обращается в суд. Далее публикуют сведения о банкротстве в Едином федеральном реестре.

Когда бизнес ликвидируют, компания подает в налоговую инспекцию информацию, в которой прописаны обязательства. Налоговая же принимает решение о прекращении деятельности юридического лица.

Когда мы покупаем продукт, то не бежим проверять организацию. Хотя если сумма [покупки] крупная, следовало бы последить за компанией. Все это можно посмотреть по ИНН. Владимир Комсолев

Что делать, если турфирма разорилась?

В туриндустрии существуют органы, отвечающие за безопасность, напомнил Комсолев. В том числе Роспотребнадзор, который защищает интересы потребителей.

При покупке туристического продукта клиенту должны были предложить страховку — страховая компания компенсирует траты в подобных случаях.

«Существует туристический союз, в который входят организации, занимающиеся досугом. При обращении в эту организацию частично могут быть покрыты расходы», — добавил собеседник «360».

Freepik

Получится ли у родителей вернуть деньги за отдых?

Комсолев предположил, что у ООО «Веди Групп Урал» есть правопреемник, поэтому денежные средства получится вернуть. В этом случае компенсация станет хотя бы минимальным удовлетворением нарушенных прав.

Если продукция была приобретена полностью, возможно, навстречу пойдет конечная организация, у которой были куплены услуги. Стоит обратиться к ним. Владимир Комсолев

Тенденция разбирательств в вопросах недобросовестных туроператоров разная: решение существует, но в каждом случае оно индивидуальное, подытожил Комсолев.