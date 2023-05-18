Эксклюзив 18 мая 2023, 13:32 «Может длиться годами». Решение суда о возврате процентов по кредиту за бракованную машину ничего не изменит Автоэксперт Субботин: вернуть проценты по кредиту за брак машины будет крайне сложно Freepik

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Россияне не стали более защищенными после решения Верховного суда РФ о возврате процентов по кредиту за бракованную машину. Об этом сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «360».

Верховный суд рассматривал спорное дело о бракованном автомобиле и в итоге обязал производителя вернуть покупателю не только стоимость некачественной машины, но и проценты, уплаченные потребителем по кредиту. По словам Субботина, новшество в этой ситуации только одно — компенсация переплаты по займу.

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«Если человек покупал в кредит, то он нес ущерб определенный. Он выплачивает деньги за автомобиль каждый месяц, а машина не ездит. И он не пользуется этой услугой, а деньги платит. Теперь законодательно это закрепили, хотя и раньше ты мог этот иск предъявить производителю, — что ты понес потери определенные по кредиту — и суд мог их удовлетворить. Но таких случаев, на моей памяти просто единицы», — отметил собеседник «360».

Доказать неисправность почти невозможно

Самое главное — практически невозможно доказать, что машина бракованная, обратил внимание автоэксперт. Все автомобили, официально продающиеся в России, прошли сертификацию, а это означает, что они годны для отечественного рынка и абсолютно исправны, пояснил специалист.

«Доказать на технически сложном изделии, что это заводской брак — это маловероятное событие. Это нужно быть самому конструктором автомобилей, иметь хорошие связи в пунктах осмотра — там, где могут провести независимую экспертизу. Вот тогда что-то может произойти. И то суд может длиться годами», — рассказал Субботин.

Такой суд может занять и пять лет, уточнил автомобильный эксперт. По его мнению, в столь длительную тяжбу ввяжется только человек, который пойдет на принцип.

Как действовать при браке автомобиля?

Чтобы доказать заводскую неисправность, всегда нужно было соблюдать один порядок действий, продолжил собеседник «360». Покупатель сдавал машину в ремонт, дилеру давался определенный срок на починку. По информации Роспотребнадзора, срок гарантийного ремонта не может превышать 45 дней.

Если транспортное средство никак не могли починить, потребитель подавал досудебную претензию, сообщил автоэксперт. Обычно покупатель просил в документе забрать у него автомобиль и вернуть деньги из-за технической неисправности.

«И дальше это уже в суде решалось, либо до суда решалось между дилером или производителем и потребителем. Если потребителю деньги нужны были или дилер шел тоже на принцип, говорил: „Это не моя вина“, — дальше решал уже суд. Суд назначал экспертизу. Независимая экспертиза устанавливала, исправен автомобиль или неисправен автомобиль, что тоже довольно затратно и проблематично. Доказать, что автомобиль неисправен, потому что это заводской брак, — это крайне сложная задача, крайне сложная», — подчеркнул Субботин.

Специалист также оценил заголовки СМИ, в которых сообщили, что после решения Верховного суда о возврате процентов россияне, покупающие машины в кредит, стали более защищенными. Собеседник «360» назвал подобные новости хайпом.

«Фактически как было, так и останется, ничего не поменяется», — резюмировал автоэксперт.