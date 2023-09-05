Общество 05 сентября 2023, 22:10 Москва vs деревня. Почему тенденция на желание перебраться в столицу не меняется десятилетиями Психолог Кичаев: россияне выбирают Москву из-за комфорта и карьерных перспектив РИА «Новости»

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Около четверти россиян хотят, чтобы их дети жили в Москве или Санкт-Петербурге. Еще 20% выбрали бы любой другой, но тоже крупный город России, выяснили аналитики ВЦИОМ. Эти показатели за многие годы если и меняются, то несущественно. С чем связано стойкое желание россиян перебраться в мегаполис и будет ли меняться эта тенденция — в материале «360».

Каждый седьмой — 14% — участник опроса ВЦИОМ признался, что хотел бы, чтобы его ребенок жил в Москве. Каждый десятый — 10% — в Санкт-Петербурге. В сумме — около четверти опрошенных желают видеть в качестве места жительства своих детей два главных мегаполиса России. Эти показатели за 17 лет существенно не изменились, и их с уверенностью можно назвать высокими.

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Город-мечта

Столица, согласно опросу, представляется россиянам городом возможностей. Здесь проще обеспечить себя и свою семью, чем в регионах, уверены респонденты. Также 42% считают, что в Москве лучше образование.

По мнению социального психолога Александра Кичаева, желание переехать в столицу связано также с более высоким уровнем комфорта, который предлагает Москва. Он рассказал «360», что столица ассоциируется у россиян с ощущением комфорта, где есть общественный транспорт, хорошее здравоохранение, а также насыщенная культурная жизнь.

«Это, мне кажется, самое главное. Потому что в селе или в поселке, может быть, и хороший чистый воздух, природа прекрасная, но очередь на УЗИ, я знаю, там на месяц вперед, к зубному попасть [трудно]. И там нечем заняться, кроме как прогуляться вечером и закат посмотреть», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Кроме этого, в мегаполисе есть карьерные перспективы, чем не могут похвастаться провинциальные города и, тем более, села.

«Если мы говорим про молодых людей, то это перспективы карьерные. Если какой-нибудь город провинциальный, там небольшой выбор. Обычно там есть несколько каких-то крупных компаний, куда уже или [по знакомству] взяли, или там вакансий нет, или есть какие-то неинтересные. А в Москве очень серьезный выбор», — добавил Кичаев.

Еще одна причина, по которой переезжают в Москву — преимущественно девушки — желание устроить личную жизнь.

Робкий взгляд на деревню

Однако наблюдается снижение интереса среди россиян именно к столице. Хотя и небольшое. Если в 2006 году Москву как место жительство для своих детей хотели бы видеть 19% опрошенных, то в 2023-м — уже 14%. Кроме этого, 21% россиян выбрали любой другой крупный город, но не Москву и Санкт-Петербург. А 23% вовсе предпочли бы, чтобы их дети жили в небольшом городе. Еще 10% хотят, чтобы их ребенок жил в сельской местности.

Москва, согласно результатам, существенно проигрывает в двух вопросах — экологическом и жилищном. Да и достойное образование, считают более 40% респондентов, можно получить не только в столице.

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Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов рассказал «360», что на сегодняшний момент в мире, в том числе в России, есть первые робкие тенденции к тому, что люди начинают переезжать в деревни.

«Да, действительно, последние несколько лет тренд роста количества жителей крупных городов замер, и пошел маленький и несмелый, но откат жителей больших мегаполисов в деревни. Сейчас возрождаются массы деревень Московской области — туда переезжают люди, с одной стороны. А с другой стороны, существуют целенаправленные государственные программы на эту тему — „Дальневосточный гектар“, „Арктический гектар“ и так далее. То есть, действительно, людей всячески призывают расширить этот тренд», — подчеркнул Качалов.

Погода как повод переехать

Многие регионы нуждаются в поддержке со стороны властей. Согласно данным Росстата, наибольший отток населения фиксируют на Чукотке, в Магаданской и Мурманской областях, Республике Коми, Еврейской автономной области, Северной Осетии и Хабаровском крае.

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Большинство из этих регионов не отличаются приятным климатом. Кроме того, там не слишком развита инфраструктура.

В целом тенденцию можно сформулировать так: люди еду туда, где лучше климат, либо туда, где можно больше заработать. Поэтому Москва, Санкт-Петербург, а также южные регионы становятся лидерами среди регионов, откуда меньше всего уезжают и куда стремятся переехать россияне.