Эксклюзив 03 июля 2023, 13:46 Московский НПЗ помог организовать выпускной для школьников из Капотни Дарья Зуева

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В Подмосковье отгремели школьные балы — самое волнительное событие для каждого выпускника. Старшеклассникам Капотни к празднику помогли подготовиться стилисты и медийные парикмахеры и визажисты. Выпускница Олеся рассказала «360», что ей подобрали «тот самый» наряд.

Дарья Зуева

«Мое настроение полностью отражается в нашем образе. Можно сказать „нашем“, потому что над ним работали все. Меня устраивает полностью образ: он сложился с моими впечатлениями, моими фантазиями, которые были. Платье подобрано идеально!» — поделилась девушка.

Дарья Зуева

Почему выпускникам вообще помогают?

Ежегодно Московский нефтеперерабатывающий завод проводит акцию «Собери ребенка на выпускной бал» вместе с волонтерами предприятия. В этом году в проекте участвовали также блогеры. Стилисты вместе с выпускниками подбирали костюмы, платья, аксессуары, а затем парикмахеры и визажисты делали вчерашним школьникам невероятные прически и макияж.

Блогер Мари Добро впервые участвовала в проекте. Она рассказала, что это были очень интересные эмоции.

«Давно, честно говоря, не брала кисточки в руки, потому что у меня был перерыв. Но визажист я опытный, поэтому, как говорится, мастерство никуда не делось», — заявила она.

Дарья Зуева

Самобытность во всем

Прическу, обувь, аксессуары подобрали индивидуально, чтобы отразить характер каждого. Например, выпускника Артура вдохновил персонаж Томас Шелби из любимого сериала.

«Хотел бы сказать спасибо всем этим людям, которые подобрали нам образы, прически, как-то интересовались нами и нашими интересами», — подчеркнул Артур.

Цель акции — сделать обычный школьный вечер выпускным мечты.

Пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев в беседе с «360» отметил, что предприятие активно поддерживает социальные и образовательные проекты в Юго-Восточном округе Москвы.

«И особенно приятно нам в день выпускного поддержать эту акцию для школьников в их родном районе Капотня. Идея этой акции в том, чтобы вместе с волонтерами предприятия, с блогерами создать саму атмосферу подготовки к празднику, насыщенную и интересную», — поделился он.

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Самое то после изматывающих экзаменов

Такие приятные сборы на выпускной вечер и получение аттестатов помогли школьникам расслабиться, сказала директор школы в Капотне Ирина Ульянова.

«Безусловно, во время экзаменов и вот этих нервов, которые испытывают дети, это всегда волнительный момент», — подчеркнула она.

Теперь у подростков начинается новый и очень интересный этап в жизни.