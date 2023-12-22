Общество 22 декабря 2023, 19:32 Московский НПЗ организовал в Капотне новогоднюю елку для детей из социально незащищенных семей

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Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода организовали акцию «Новогоднее волшебство» для 20 детей из социально незащищенных семей, живущих в Юго-Восточном округе столицы. Ребята посетили новогоднюю елку в Капотне, на которой им вручили мягкие игрушки и сладкие подарки.

Одной из миссий МНПЗ стала помощь воспитанникам социального центра «Гармония». Летом предприятие помогло выпускникам из социально незащищенных семей. Команда проекта вместе со стилистом подобрала ребятам костюмы, платья, обувь и аксессуары, а парикмахер и визажист создали для вчерашних школьников праздничные образы.

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На этот раз волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода устроили новогоднюю сказку для детей в ДК «Капотня». Сотрудники МНПЗ помогли создать настоящее новогоднее волшебство и праздничную атмосферу.

Юных гостей ждали конкурсы, загадки, хоровод вокруг елки, новогодняя фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой, где можно было сразу напечатать снимки. Для ребят подготовили еще один сюрприз — выступление фокусника.

«В современном обществе благотворительные акции имеют очень большое значение. Волонтеры — это люди с большим сердцем, которые дарят свою любовь, тепло, заботу детям и создают для них какую-то нереальную атмосферу праздника!» — поделилась впечатлениями руководитель ДК «Капотня» Мария Кремнева.

Акция «Новогоднее волшебство» проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ее главная задачи — повысить качество жизни и улучшить городскую среду в регионах деятельности компании.

«Программа социальных инвестиций „Газпром нефти“ „Родные города“ объединяет сразу несколько сфер: это экологические и просветительские направления, это образование, культура и спорт. Волонтеры МНПЗ в этом году вместе с детьми Капотни выпускали белых лебедей в пруд после зимовки, вместе участвовали в подготовке к учебному году, а потом праздновали выпускной. Все это стало доброй традицией, которая объединяет сотни людей», — рассказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

В 2023 году волонтеры Московского НПЗ приняли активное участие в жизни Юго-Восточного округа столицы. Одним из приоритетов предприятия стала забота об окружающей среде.

В рамках благотворительных проектов волонтеры МНПЗ с 2011 года высадили более 6,5 тысячи деревьев и кустарников. Предприятие помогает развитию спорта: поддерживает футбольную команду «Смена», участвует в организации зимнего кубка по любительскому биатлону. По району Капотня устраивают экскурсии по самым примечательным местам в сопровождении профессионального гида.

Важным шагом стала и реставрация театрального зала в ДК «Капотня» — теперь здесь множество кружков, секций и новая театральная студия.