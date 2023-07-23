23 июля 2023, 19:27
(обновлено: 23 июля 2023, 20:48)
Московские промокомпании провели свыше 100 онлайн-переговоров с байерами из СНГ
Свыше 120 онлайн-переговоров провели 10 московских промышленных компаний с крупнейшими байерами из стран СНГ. Бизнес-миссии организовали специалисты центра «Моспром», рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Международные бизнес-миссии становятся все более востребованными у столичных промышленников. С начала года участие в байерской программе Центра „Моспром“ уже приняли 46 предприятий», — отметил он.
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И поддержка московских компаний в развитии международных поставок продолжается. С 19 по 30 июня столичные промышленники встретились с 55 крупнейшими байерами из стран СНГ.
«Они провели более 120 онлайн-переговоров, в ходе которых иностранные дистрибьюторы заинтересовались импортом столичной продукции», — подчеркнул Овчинский
Участниками бизнес-миссий в онлайн-формате стали производители средств для ухода за кожей и гигиены полости рта, лекарственных препаратов, медизделий и ночных контактных линз.
Компания «ЭкоТехПром» из Москвы поделилась с коллегами из Белоруссии опытом в области переработки отходов, в частности холодильного оборудования, работы с RDF-топливом и фреоном. Стороны договорились вместе проработать варианты утилизации электронного и электрического оборудования с учетом стандартов республики.
Для производителя медицинского оборудования из Узбекистана представили экспресс-тесты для определения широкого круга антигенов различной природы. Их презентовала компания «РЭД». В рамках этих переговоров конструктивно обсудили возможности поставки столичной продукции.
Фармацевтическая компания «Изварино Фарма» провела переговоры с байерами из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.
«По итогам бизнес-миссии мы были рады видеть заинтересованность партнеров из СНГ в препаратах нашего производства. Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество с ними и готовимся к формированию первых поставок», — отметил менеджер компании Самир Мамедов.
Москва 2023
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