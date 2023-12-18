Общество 18 декабря 2023, 13:21 Московская компания внедрила систему энергохозяйства в придорожных кафе в регионах России Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания разработала и внедрила в российской сети придорожных кафе систему энергохозяйства, позволяющую дистанционно собирать данные и экономить на электроэнергии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские промышленные предприятия используют высокотехнические решения на собственных производствах и разрабатывают новые инновационные изделия, рассказал Овчинский. Продукция столичных компаний пользуется успехом в регионах России, отметил министр правительства Москвы.

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«Например, компания „Связь инжиниринг М“ по заказу сети придорожных кафе разработала и внедрила систему учета электроэнергии для заведений в Ленинградской, Московской, Тверской и Тульской областях», — сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

По словам Овчинского, новая система позволяет удобно собирать информацию и вести учет потребления энергии. Благодаря этому можно экономить на электричестве до 10% в месяц, уточнил министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

До внедрения системы сбор данных был затруднительным и затратным, поскольку сотруднику необходимо было находиться на участке. Во время реализации проекта установили приборы учета электроэнергии и подобрали тарифный план. Теперь заказчик может получать необходимые сведения удаленно.

Инженер отдела сопровождения проектов столичной компании Илья Кирин сообщил, что предприятие предоставляет полный спектр сервисов в области электроэнергетики. По его словам, это стало возможно в том числе благодаря собственной облачной интеллектуальной платформе учета энергоресурсов.

«Она дает возможность снимать показания, хранить архив данных для их систематизации и анализа, загружать документы по приборам учета, акты допуска и другую документацию», — пояснил Кирин.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве свыше четырех тысяч промышленных площадок с общей численностью персонала более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, в том числе целевые займы и субсидии. Также действует набор антикризисных инструментов.

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