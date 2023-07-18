Общество 18 июля 2023, 13:04 Московская компания в 3 раза нарастила объем выпуска товаров для тяжелобольных пациентов

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Московская компания «Альцстор» за полгода смогла серьезно нарастить объем выпуска товаров для лежачих больных, произведя свыше 14,5 тысячи единиц продукции. Это почти в три раза больше аналогичного показателя 2022 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в Москве производят лекарственные препараты и медизделия свыше 200 предприятий. Они выпускают на рынок широкий перечень товаров, в том числе предназначенных для лежачих и тяжелобольных пациентов.

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«Альцстор» за первое полугодие 2023 года смог достичь высокой динамики производства благодаря сотрудничеству с лечебно-профилактическими учреждениями и расширению каналов сбыта продукции, указал Овчинский.

По его словам, товары этого производителя можно купить на крупных маркетплейсах. Еще одним фактором увеличения объемов выпуска продукции стало стабильное расширение ассортимента: каждый год товарную линейку расширяют, добавляя от пяти до 15 видов изделий. Сейчас она включает более 100 позиций.

Руководитель компании Елена Бельская отметила, что «Альцстор» более 10 лет производит товары для инвалидов, пенсионеров, лежачих больных, пациентов с деменцией и других категорий потребителей.

«Производим специализированную адаптивную одежду, изделия для реабилитации, фиксаторы, приспособления для перемещения и защиты от падений», — отметила она.

Бельская подчеркнула, что «Альцстор» нацелен не только на импортозамещение зарубежных, но и на создание новых, эффективных изделий. И уже сейчас у компании есть уникальные запатентованные решения. Среди них — комбинезоны для людей с болезнью Альцгеймера, средства особой фиксации и мягкие ограничители для кроватей, защищающие от падений.

Наращивание объемов реализации продукции, поиск партнеров и выход на новые рынки сбыта становятся доступными для московских производителей в силу развития собственных площадок в столице. Кроме того, компании могут использовать более чем 20 системными мерами поддержки, среди них, например, целевые займы и субсидии. Есть и ряд других антикризисных инструментов.