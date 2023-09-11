11 сентября 2023, 11:25
Московская компания создала мультимедийный комплекс для умных спортплощадок
Компания «Национальные Технологии» разработала комплекс для умных спортплощадок
Мультимедийный комплекс для умных спортплощадок разработали специалисты московской компании «Национальные Технологии». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Компания «Национальные Технологии» входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Разработку предприятия для спортплощадок назвали «Умная опора».
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«Новинка предоставляет пользователям широкий набор цифровых сервисов: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация с помощью QR-кодов», — пояснил Овчинский.
Помимо этого, разработка позволяет записываться на посещение игровых зон, воспроизводить музыкальный контент. И это еще далеко не весь спектр ее возможностей.
«Умную опору» оснастили энергоэффективным освещением, камерами видеонаблюдения, сервисом записи и отправки фотоснимков и коротких видео. Также в комплекс встроили разъемы для зарядки мобильных устройств. Есть у него и точка беспроводного доступа в интернет.
«Мы создаем не просто площадки с тренажерами, а современные пространства для занятий спортом, дополненные мультимедийными возможностями», — отметил гендиректор предприятия Константин Юнов.
Он обратил внимание, что на всех снарядах, которые выпускает компания, есть QR-коды, при сканировании можно попасть на специальный портал QRUSport, созданный при поддержке Минспорта. Там пользователи могут ознакомиться с рекомендациями по тренировкам, получить инструкции по технике безопасности, а также посмотреть видео с упражнениями.
Первую умную спортивную площадку, оборудованную комплексом, установили на территории Центра образования имени Пеллера в ЕАО. В ноябре этого года еще несколько объектов планируют открыть в Бурятии.
Спортсмены
Москва 2023
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