Общество 11 сентября 2023, 11:25 Московская компания создала мультимедийный комплекс для умных спортплощадок Компания «Национальные Технологии» разработала комплекс для умных спортплощадок Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Мультимедийный комплекс для умных спортплощадок разработали специалисты московской компании «Национальные Технологии». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «Национальные Технологии» входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Разработку предприятия для спортплощадок назвали «Умная опора».

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«Новинка предоставляет пользователям широкий набор цифровых сервисов: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация с помощью QR-кодов», — пояснил Овчинский.

Помимо этого, разработка позволяет записываться на посещение игровых зон, воспроизводить музыкальный контент. И это еще далеко не весь спектр ее возможностей.

«Умную опору» оснастили энергоэффективным освещением, камерами видеонаблюдения, сервисом записи и отправки фотоснимков и коротких видео. Также в комплекс встроили разъемы для зарядки мобильных устройств. Есть у него и точка беспроводного доступа в интернет.

«Мы создаем не просто площадки с тренажерами, а современные пространства для занятий спортом, дополненные мультимедийными возможностями», — отметил гендиректор предприятия Константин Юнов.

Он обратил внимание, что на всех снарядах, которые выпускает компания, есть QR-коды, при сканировании можно попасть на специальный портал QRUSport, созданный при поддержке Минспорта. Там пользователи могут ознакомиться с рекомендациями по тренировкам, получить инструкции по технике безопасности, а также посмотреть видео с упражнениями.

Первую умную спортивную площадку, оборудованную комплексом, установили на территории Центра образования имени Пеллера в ЕАО. В ноябре этого года еще несколько объектов планируют открыть в Бурятии.