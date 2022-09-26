Мошенники активизировались на фоне частичной мобилизации: как защитить себя | 360°

Общество 26 сентября 2022, 19:52 Поделиться Telegram

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Viber Предлагают «белые» билеты и пугают повесткой. Как противостоять мошенникам, наживающимся на частичной мобилизации Криминалист Бертовский объяснил, как противостоять мошенникам, наживающимся на мобилизации РИА «Новости»

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На фоне частичной мобилизации мошенники предлагают россиянам получить «белые» военные билеты, справку о непригодности к службе или вовсе освободиться от нее. Потенциальных жертв ищут в соцсетях и на тематических каналах в мессенджерах. Эксперты рассказали «360», как защититься и не повестись на обман.

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По данным Сбербанка, мошенники обещают за 27 тысяч в течение 48 часов обеспечить регистрацию в военкомате с занесением в базу. Или предлагают изготовить нужные для пересечения границы документы и отправить их в любой российский город курьером либо заказным письмом. От покупателя требуются только фото и ксерокопии страниц паспорта, сообщило РИА «Новости».

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Но после того как злоумышленник получил обязательную предоплату на реквизиты, он перестает выходить на связь. В итоге жертва теряет деньги и персональные данные.

РИА «Новости»/Мария Девахина

«Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным», — отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Пользователям Telegram также начали приходить сообщения от мошенников. Неизвестный под псевдонимом Консультант написал, что человек находится в списках первичной мобилизации и скоро ему придет повестка на «Госуслугах», после чего по месту прописки явятся сотрудники военкомата.

Затем злоумышленник рассказал, что у него есть доступ к личному делу получателя сообщения и он может перенести его «в третью очередь, которой, возможно, не будет». За услуги попросил 40 тысяч рублей на биткоин-кошелек.

РИА «Новости»/Владимир Трефилов

Как не повестись на уловки мошенников

Злоумышленники готовы использовать любое событие для получения прибыли. Криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский объяснил «360», что мошенники также активизируются тогда, когда люди хотят на чем-то сэкономить или нарушить закон. Но если человек ведет себя в рамках правовых норм, он не станет жертвой обманщиков.

«Чтобы защититься от мошенников, не стоит пользоваться непроверенными сайтами и верить якобы очень выгодным предложениям», — рассказал Бертовский.

Адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов подчеркнул, что таким злоумышленникам может грозить максимум десять лет по статье 159 Уголовного кодекса. Но на первый раз они могут получить условный срок.

«Злоумышленников также могут преследовать по статье за подделку документов и иным статьям Уголовного кодекса в зависимости от действий мошенников», — рассказал Калинов.

Он отметил, что не нужно принимать любую информацию за чистую монету. В некоторых случаях лучше связаться с комиссариатом или другими официальными органами для проверки информации. Без личного визита ни один военкомат не освободит попавшего под призыв россиянина от службы, подытожил эксперт.

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