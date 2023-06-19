Общество 19 июня 2023, 19:56 Мороженое в форме батончиков Mars, Bounty и Twix исчезнет из России. Повлияет ли это на рынок? Вице-президент «Чистой линии» Бениаминов: прилавки с мороженым пустыми не останутся Freepik

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Любимое лакомство многих сладкоежек покидает Россию. По информации СМИ, для выпуска мороженого Mars, Bounty и Twix в форме батончиков нет нужного оборудования, поскольку западные поставщики — Tetra Pak и GRAM — ушли с российского рынка. Как это повлияет на потребителей — в материале «360».

История отечественного мороженого

Нечто похожее на мороженое было на Руси всегда — зимой замораживали молочные продукты. Первые упоминания о «холодном» десерте в России связаны с императорским двором. В конце XVIII века при Екатерине II научились готовить мороженое: в кулинарных книгах того времени появились первые рецепты десерта.

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Императрица сама была ценителем этого лакомства — у нее даже был личный мороженщик. Но угощение пользовалось популярность только у богатых людей: для его изготовления требовался лед, который был дорогим и практически недоступным летом.

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Выпуск мороженого в больших масштабах началося в Санкт-Петербурге в 1845 году, когда купец второй гильдии Иван Излер получил патент на «машину для приготовления мороженого». Он продавал его в своей кондитерской на Невском проспекте: с ванилью, кофе, чаем, шоколадом, фруктами, орехами и другими начинками.

В 1937 году мороженое стали выпускать в бумажной обертке, а при СССР появилось лакомство в шоколадной глазури — знаменитое «Эскимо», технологию которого привезли из США.

После Великой Отечественной войны десерт продавали в бумажных и вафельных стаканчиках, в брикетах на вафлях, в глазури. В городах стали популярны кафе-мороженое, где можно было попробовать новые вкусы любимого десерта. Советское мороженое экспортировали — оно славилось во многих странах.

РИА «Новости»

Мороженое в России сейчас

Сегодня мороженое производят как крупные компании, так и небольшие местные предприятия. Российская продукция пользуется огромной популярностью среди местного населения и туристов. Современные технологии позволяют делать его в больших объемах, с самыми разнообразными вкусами и текстурами и в разных форматах.

Российские компании — одни из крупнейших производителей, часть из них входит в состав транснациональных компаний. В частности, Nestle купила крупного производителя. Было много и других сделок, напомнил в разговоре с «360» генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

РИА «Новости»

За последние три года отрасль изготовила рекордный объем продукта: в 2020 году произвели 449 тысяч тонн мороженого, в 2021-м — 527 тысяч тонн, в 2022-м — 468 тысяч тонн, рассказала Наталья Уткина Milknews. По данным Mash, на сегодня заметен рост объемов на 2–3% в сравнении с прошлым годом.

Как санкции влияют на производителей и потребителей?

Происходит закономерный процесс сужения ассортимента продукции и удешевление продуктов по некоторым позициям. Производители выбирают сырье дешевле, чтобы сделать мороженое доступным для рядового покупателя. Цены пока удается сдерживать.

Уход мороженого Mars, Bounty и Twix в форме батончиков не сильно отразится на покупателях, так как они достаточно легко переключаются с одной марки на другую. В первую очередь ключевой фактор — цена.

Производители понимают, что на фоне падения доходов населения, которое продолжается с прошлого года, повышать цены — контрпродуктивно. Это скажется на объемах продаж. Бренды идут на ухищрения: например, уменьшают размер упаковки. Иван Федяков генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline

Отрасль по изготовлению десерта высокотехнологична и требует больших затрат. По словам Федякова, сейчас производители сталкиваются со сложностями в нанесении принта, создании упаковки и эксплуатации оборудования, которое практически все иностранное. Вслед за уходом зарубежных компаний у российских марок появляются трудности с закупкой деталей и аппаратуры.

РИА «Новости»

Но производители уверены, что на рынке не возникнет проблем из-за ухода известных брендов мороженого в форме батончиков. Тем не менее вице-президент компании «Чистая линия» отметил в разговоре с «360», что эта новость не радостная, ведь присутствие высокотехнологичных компаний на рынке создает хорошую конкуренцию и работает на качество.

Наша компания выпускает аналогичную продукцию: в частности, мороженое «Ленинградское», которое является одним из лидеров среди батончиков России. Безусловно, прилавки пустыми не останутся. Сейчас нет технологий или производственного оборудования, которое недоступно российскому производителю. Армен Бениаминов Вице-президент ГК «Чистая линия»

Бениаминов подчеркнул, что «Чистая линия» без труда сможет выпустить любое мороженое. Более того, по некоторым видам лакомства Россия преуспевает на глобальном уровне — к примеру, мороженое «Радуга» завоевало сердца многих сладкоежек во всем мире.