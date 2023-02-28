Общество 28 февраля 2023, 16:55 «Моральное свинство». Российские онлайн-кинотеатры заподозрили в спонсировании ВСУ из-за «Сватов» и «Слуги народа» Депутат ГД Гусев: россияне не думают, что финансируют ВСУ просмотром украинских сериалов Кинопоиск

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Онлайн-кинотеатры, которые показывают «Слугу народа» и «Сватов», предложили проверить на предмет финансирования экстремизма. Авторы инициативы уверены: украинские сериалы до сих пор пользуются популярностью в России, поскольку люди не осознают, на что могут идти заработанные от просмотров средства.

Проверить российские онлайн-кинотеатры на предмет финансирования терроризма предложил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, сообщил Telegram-канал Mash. Речь идет о прокате украинских комедийных сериалов «Сваты» и «Слуга народа». Оба принадлежат студии «Квартал 95».

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Это украинская компания, которую основал Владимир Зеленский. Став президентом, он передал свою долю бизнес-партнерам. Однако юридически это не оформили.

Кадр из сериала «Слуга народа» / Кинопоиск

В «Слуге народа» рассказывается об учителе истории Голобородько. Он случайно обрел популярность в Сети, а затем поддался на уговоры окружающих и выдвинул свою кандидатуру на пост украинского лидера.

Первый сезон выпустили в ноябре 2015 года. Главную роль сыграл Зеленский, который спустя несколько лет и выиграл в президентских выборах на Украине.

«Сваты» вышли на экраны еще в 2008 году, съемки проходили в Киеве. В сериале речь идет о двух совершенно разных семьях, которые стали родными после свадьбы детей.

Типичным интеллигентам из города приходится мириться с простыми сельскими жителями, пытаясь по-своему воспитывать внучку. Постепенно они находят общий язык, вместе выходя из сложных, но комичных ситуаций.

Кадр из сериала «Сваты» / Кинопоиск

По словам Гусева, доходы от проката проектов студии «Квартал 95» могут идти на спонсирование ВСУ и киевского режима.

Депутат обратился в Росфинмониторинг и ассоциацию «Интернет-видео» с просьбой проверить онлайн-кинотеатры, которые не убрали эти сериалы из проката, на соответствие российскому законодательству и финансирование терроризма.

«Сваты» помогают ВСУ?

В 2022 году «Сваты» заняли третье место в топе самых популярных сериалов в России. Исследование провел «Кинопоиск Pro» на основе данных «Яндекса» и Google. Он уступил только южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара» и турецкому «Постучись в мою дверь».

«Мы прекрасно понимаем, что правообладатель всей этой истории — Владимир Зеленский, его компания, то есть его семья. Человек, который сегодня ведет в жесткой форме террористическую борьбу против России. Это факт», — заявил «360» член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Поэтому подойти к этому вопросу надо максимально принципиально и внимательно.

«Мы не знаем, куда эти деньги уходят. Что на эти деньги приобретено, ведь все, что сегодня направлено с точки зрения информационной части по привлечению денег для украинской хунты, идет на закупку квадрокоптеров, беспилотников и других предметов, которые не только работают против России, но и используются для уничтожения российских солдат», — подчеркнул парламентарий.

Депутат назвал подобное поведение онлайн-кинотеатров «моральным свинством»: ради наживы они готовы обогащать врагов России.

Автор инициативы Дмитрий Гусев подтвердил в беседе с «360», что прибыль от просмотра украинских картин в онлайн-кинотеатрах получают украинские компании, которые платят налоги в бюджет своей страны. Кроме того, они сами финансируют спецподразделения ВСУ.

Кинопоиск

Деньги с онлайн-кинотеатров действительно могут идти на финансирование ВСУ, но это надуманная и сложная схема. Такое мнение в разговоре с «360» выразил киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин.

«Если эти картины в свободном доступе, то деньги никуда не идут, потому что фильмы не оплачиваются. А если в онлайн-кинотеатрах есть „Сваты“ и „Слуга народа“, кто за них будет платить, если они в свободном доступе давно лежат? Это старые вещи. Монетизированных украинских картин в Сети нет с 2014 года», — пояснил он.

Почему украинское кино продолжают смотреть

Чтобы решить проблему, надо поднимать вопрос об удалении всех украинских кинолент из российского сегмента интернета. Это будет сложно, но возможно, добавил Шпагин.

«Можно об этом договориться, сложно до невозможности, конечно. Они все равно будут вылезать. Потому что народ будет смотреть старые украинские фильмы, снятые до всех событий. С интернетом бороться сложно, но теоретически можно», — отметил он.

В 2000-х Россия и Украина сняли много хороших картин. Но фильмы, которые выходили в соседней стране после 2014 года, россияне уже не смотрят. Никто из прокатчиков их не покупает, в том числе потому, что они сняты на украинском языке и нуждаются в дубляже.

Кроме того, многие фильмы имеют антироссийский подтекст. У России достаточно своих хороших проектов, подчеркнул Шпагин.

Фото: PxHere

Многие россияне не отказываются от просмотра тех же «Сватов», потому что не понимают серьезность всей ситуации, убежден Дмитрий Гусев. Зрители не задумываются, что деньги за просмотр в онлайн-кинотеатре украинских сериалов получают правообладатели — украинские компании, а в этом конкретном случае — фирма Зеленского.

Также люди не думают, когда покупают украинские конфеты или пьют украинскую водку. Потому что с каждой конфеты и бутылки отчисления за товарный знак идут украинским компаниям, от их налогов бюджет финансирует ВСУ, а компании поддерживают политические подразделения. Мы сами финансируем армию Украины — я считаю, что это неправильно. Дмитрий Гусев

Но не стоит забывать, что «Сваты» — не проукраинский сериал с точки зрения сюжета и философии.

«Это часть русской культуры в первую очередь. Актер Зеленский его делал для человека русской философии, поэтому он популярен с точки зрения семейных взаимоотношений. Но если сейчас отойти от кинематографической части, оставить только голые факты: правообладатель — Зеленский, это его компания, эти деньги его обогащают», — заключил депутат Султан Хамзаев.

Депутаты планируют созвать заседание комитета по контролю и разработать меры противодействия, сообщил Гусев.

«Также я собираюсь собрать маркетплейсы и кинотеатры, чтобы они прекратили продавать украинский товар», — подытожил он.