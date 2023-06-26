Эксклюзив 26 июня 2023, 20:59 «Молодые специалисты» и «молодые работники». Депутат рассказал, в чем суть нового законопроекта Депутат Чаплин: законопроект о молодых работниках облегчит жизнь начинающим специалистам Unsplash

Читать 360tv в

Депутаты «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым и сенатором Дарьей Лантратовой внесли в палату законопроект, который снимет с молодежи обязанность впервые трудоустраиваться по полученной специальности, чтобы получить статус молодого специалиста. Депутат Никита Чаплин от фракции «Единая Россия» рассказал «360», какие изменения предполагает инициатива.

Далее — прямая речь.

Как закон повлияет на молодых специалистов?

Закон направлен на то, чтобы молодые люди не боялись официального трудоустройства в период обучения и были социально защищены, поэтому предлагается разделение на «молодой специалист» и «молодой работник».

Уверен, что каждый законопроект, который поддерживает молодежь, поможет привлечь специалистов в разные сферы экономики страны.

Unsplash

Мы заинтересованы в том, чтобы законы работали на то, чтобы облегчить жизнь начинающим специалистам. Они будут социально защищены на работе в период обучения и при этом не утратят возможность получения льгот как молодые специалисты при официальном трудоустройстве после окончания обучения.

Сейчас самое важное — сохранить кадры внутри страны. Это нововведение позволит привлечь больше молодых специалистов на предприятия в сфере энергетики, оборонно-промышленного комплекса, в сферу IT и крупные корпорации, имеющие важное значение для экономики.

Unsplash

Какая разница между статусами?

Статус молодого специалиста присваивается только один раз. Согласно уже действующему законодательству, молодым специалистом в России считается выпускник вуза или ссуза в возрасте до 35 лет

По закону молодой специалист — тот, кто не имеет трудового опыта. В связи с этим во время учебы молодые люди стараются не устраиваться на работу официально, чтобы впоследствии не лишать себя тех льгот, которые могут им предоставить крупные компании, как первое место работы, по окончании учебы.

Изменения в законодательстве заменят обязательное условие о первом месте работы требованием о работе по специальности. Те молодые люди, кто будут работать не по специальности, получат статус «молодых работников».

Меры поддержки для «молодых специалистов» и «молодых работников» субъекты могут устанавливать самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей. Также их могут производить за счет самих работодателей.

Unsplash

Как будут работать системы студенческих отрядов?

Закон усиливает статус Российских студенческих отрядов и обозначает их частью системы подготовки квалифицированных молодых кадров. Это не обязательное условие, а временная занятость в период каникул, где молодежь сможет получить важный опыт работы, который далее будет учитываться.