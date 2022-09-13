«Молодые люди должны быть уверены в будущем». Артюхов назвал основные задачи развития молодежной политики в России | 360°

Общество 13 сентября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber «Молодые люди должны быть уверены в будущем». Артюхов назвал основные задачи развития молодежной политики в России Губернатор ЯНАО Артюхов: молодежь России должна быть уверена в своем будущем РИА "Новости"

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Необходимость изучения международного опыта в сфере молодежной политики для поиска лучших прикладных практик стала одним из основных вопросов на повестке заседания комиссии Государственного совета РФ в Солнечногорске. Открыл мероприятие глава комиссии по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«На повестке [заседания] разные вопросы, в том числе социология, которая в большей степени сейчас волнует молодежь страны. Рассмотрим международный опыт. Есть разные государственные системы: Китай с большой идеологической составляющей, западные страны. Тот опыт, который, с одной стороны, разный, а с другой, приводит к достижению целей», — отметил он.

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Артюхов отметил, что во всех современных странах молодежи уделяется большое внимание. При этом в сфере молодежной политики могут использоваться разные инструменты и пути достижения целей, но так или иначе этот вопрос, безусловно, находится в фокусе.

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«Нужно изучать [международный] опыт, чтобы применять лучшие практики у нас в стране. Безусловно, постараемся сформулировать основные задачи в рамках подготовки Государственного совета, чтобы у нас он носил прикладной характер», — добавил губернатор ЯНАО.

Он обратил внимание на еще одну важную задачу — получение ресурсов для регионов страны, чтобы развивать и масштабировать молодежную инфраструктуру. По его словам, не секрет, что в ряде субъектов такие объекты уже изношены, их нужно обновлять.

«Инфраструктура требует внимания. Первые успехи в этом плане есть, мы получаем уже первые строчки в федеральном бюджете, чтобы появилась субсидия для поддержки региональных молодежных центров. На площадке госсовета все это нужно обсуждать, чтобы получать более заметный результат», — пояснил Артюхов.

Губернатор ЯНАО напомнил, что особенность направления молодежной политики состоит в том, что она не имеет отраслевого характера, но у нее есть возрастной характер. Плюс молодые люди, конечно, очень разные: кто-то занимается творчеством, кто-то пошел служить в армию, кто-то уже работает в сфере хай-тек.

«Разные совсем порой интересы, но объединяет их общий знаменатель. Молодежь страны должна быть уверена в будущем, уверенно смотреть на вызовы, которые сейчас есть, и знать, что с помощью своей энергии, своего энтузиазма мы все преодолеем. И те цели, которые они перед собой ставят, будь то семейные или личностные, самореализация, они достигнут. Очень важно, чтобы государственные институты позволяли давать такую уверенность», — заключил он.

В рамках заседания Артюхов представил доклад с анализом изменений, произошедших в сфере молодежной политики в сравнении 2009 и 2022 годов. О трендах в молодежной политике рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров и заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров проанализировали результаты сравнения социологических наблюдений молодежи 2009 и 2022 годов и анализа динамики настроений различных категорий молодых людей.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и проректор этого вуза Дмитрий Земцов в рамках выступления представили анализ международного опыта методик и подходов, используемых при работе с молодежью.

Провели в рамках заседания и несколько круглых столов. Их участниками стали школьники, студенты и молодые люди, которые уже закончили учиться.

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