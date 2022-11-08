Каким будет рынок труда в 2023 году: востребованные специальности, профессии, прогноз | 360°

Общество 08 ноября 2022, 22:14 Россия столкнется с нехваткой рабочих и инженеров в 2023 году. Молодежь пора приучать к ручному труду HR-эксперт Мурадян: инженерно-технические специальности будут наиболее востребованы в 2023 РИА «Новости»

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В 2023 году ситуация на рынке труда продолжит меняться. Основными тенденциями станут нехватка рабочих рук и сокращение фонда оплаты труда, написал РБК. В России возникнет дефицит кадров в рабочих специальностях, работодатели будут увольнять малоэффективных сотрудников и стремиться облегчить свое налоговое бремя.

Дефицит синих воротничков

В 2023 году следует ожидать достаточно сильный дефицит так называемых синих воротничков — представителей рабочих профессий, уверен HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

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«Будут востребованы инженерные профессии, менеджеры среднего звена, которые могут работать на предприятиях, простые рабочие специальности типа швеи, закройщика, токаря, оператора станков ЧПУ (с числовым программным управлением), которые требуют какой-то минимальной профориентации», — добавил он.

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Независимый HR-специалист Зулия Лоикова подтвердила в беседе с «360», что дефицит рабочих и инженеров в России ощущается довольно остро уже сейчас. По ее словам, специалистов этих областей во многом затронула мобилизация.

Молодое поколение не горит желанием стоять у станка. Многие компании столкнулись с тем, что никто не встает в очередь на работу, несмотря на хорошую белую зарплату, соцпакет, премии и так далее Зулия Лоикова независимый HR-специалист.

На рынке труда будет большой спрос и на специалистов, задействованных в работе агрохолдингов — инженеров, технологов, агрономов и других. То же коснется и текстильной промышленности.

«Будут востребованы специальности, связанные с производством одежды — дизайнеры, модельеры, те, кто умеет выстраивать работу таких предприятий», — сказал Мурадян.

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Тенденцию эксперт объяснил тем, что сейчас государство запустило ряд программ по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, чтобы стимулировать их развитие. Число таких бизнесов растет, однако рынок труда оказался не готов к такому повышению спроса на специалистов в ряде областей.

«Государство говорит: „Открывай свой микробизнес, производи сережки, кроссовки, что-то маленькое, и мы тебе дадим деньги под 3%“. Тем самым оно субсидирует и дает разгон развитию малого и среднего предпринимательства в России», — добавил Мурадян.

Соответственно предприниматели деньги возьмут, надо набрать людей, а неоткуда — рынок пока не готов Гарри Мурадян руководитель Школы развития карьеры.

Чтобы исправить ситуацию, по его словам, в рамках национального проекта «Демография» в России работают программы содействия занятости населения, где люди могут получить новую профессию бесплатно.

«Государство дает возможность бесплатно получить профессию, а в конце нужно выполнить одно из трех действий: найти работу, стать самозанятым или открыть ИП», — подчеркнул Мурадян.

Работа для студентов

В некоторых регионах России уже придумали, как справиться с дефицитом кадров. На Кузбассе, по данным «Известий», власти начали «трудовую мобилизацию» студентов. Учащимся старших курсов профессиональных училищ и вузов, а также колледжей и техникумов предложили временно занять места тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации.

Студенты, по информации издания, охотно откликаются на такие вакансии, так как это хорошая возможность получить не только деньги, но и практику по своему профилю. Аналогичные меры теперь рассматривают власти Ленинградской, Курской и других областей.

Сейчас в России, по словам Гарри Мурадяна, очень выгодно работать трудовым мигрантам, так как за счет укрепившегося рубля их заработок в переводе в валюту увеличился вдвое.

«Если раньше надо было заработать 120 рублей, чтобы получить один доллар, сейчас нужно заработать 60 рублей. То есть теперь мигранты зарабатывают [в валютном эквиваленте] в два раза больше, чем зарабатывали в разгар кризиса, когда рубль подскочил», — объяснил эксперт.

Профессии группы риска

Кризис и западные санкции также окажут влияние на российский рынок труда, подчеркнул Мурадян. По словам HR-эксперта, в затруднительной ситуации могут оказаться сотрудники компаний, предоставляющих связанные с международным туризмом услуги.

В группу риска попадут маркетологи, пиарщики и другие специалисты, занятые в работе маркетинговых агентств полного цикла, так как их предложение существенно превышает спрос.

Из-за того, что российский контент больше не приветствуют на многих западных площадках, начнет ужиматься и киноиндустрия, и различные студии по производству контента. Их стало тяжелее монетизировать, а выручка у таких организаций упала.

Сложности ждут работников автоиндустрии, в частности, дилерских центров. Как объяснил «360» Мурадян, спрос на машины упал из-за резкого роста цен на них и неопределенности в отношении поставок запчастей и других комплектующих. Аналогичная ситуация сложится и в индустрии продажи недвижимости.

«На первый квартал 2023 года я прогнозирую избыток агентов недвижимости, потому что рынок вторички упал, рынок первички тоже. ЖК, которые построились, почти не продаются», — сказал он.

РИА «Новости»

Надежные и требовательные работодатели

Зулия Лоикова отдельно отметила, что из-за кризиса и новых условий работы многих компаний и предприятий в 2023 году работодатели начнут сокращать фонд оплаты труда. Основа для этого закладывается уже сейчас, во время планирования бюджета на будущий год.

Будут увольнять малопроизводительных сотрудников и переводить персонал на какие-то другие формы отношений: фриланс, самозанятость и так далее. Это уже идет — сокращения и госаппарата, и крупных, и средних бизнесов, про малый я вообще молчу Зулия Лоикова.

Оставшимся сотрудникам, которые показывают хорошие результаты работы и приносят компании пользу, по мнению Лоиковой, будут повышать зарплаты — как раз за счет оптимизированных средств.

Также российские работодатели будут переводить некоторых сотрудников на другие формы трудовых отношений — например, на фриланс или самозанятость. Так компании смогут частично освободиться от налогов за этих работников.

Самыми крупными и надежными работодателями, по мнению эксперта, останутся государственные структуры и связанные с ними организации.

«Я также делаю ставку на производство, потому что сейчас у нас идет массовая замена всего того, что ушло, и внутренний спрос есть, несмотря на параллельный импорт. Люди нужны, но уже со знаниями новой реальности для новой экономики», — заключила Лоикова.