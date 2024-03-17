Общество 17 марта 2024, 21:05 Бар в Москве посвятили трагедии в Хиросиме. Модно или перебор? Московский бар «Хиросима, любовь моя» вызвал волну негодования у россиян Global Look Press

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Со времени бомбардировки Хиросимы и Нагасаки прошло 78 лет. Летом 1945 года США сбросили атомные бомбы на мирные города, разрушив жизни многих: непосредственно от взрывов погибли около 80 тысяч человек, впоследствии число жертв превысило 250 тысяч. Трудно поверить, но один из уничтоженных городов стал главной темой для дизайна увеселительного заведения: в Москве в конце прошлого года открылся бар «Хиросима, моя любовь». Что известно о проекте и как отреагировали на такую концепцию в Сети — в материале «360».

Атмосферный или пугающий?

Ресторан «Хиросима, моя любовь» открылся на Спартаковской площади перед новым, 2024 годом. Он расположился в двухэтажном здании: на каждом этаже есть бар и столики. Нередко в описании этого места можно встретить слово «атмосферный».

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Однако для характеристики интерьера бара скорее подходит слово «специфический». Под потолком висят разрушенные стены, куски бетона и арматуры, будто изображая взрывную волну в моменте. На стенах с осыпавшейся штукатуркой — портреты и работы, напоминающие японскую живопись. В целом японского тут много: характерные панели, сдвижные перегородки, мебель и нарисованные ветви сакуры.

«Осколки» под потолком, превращающиеся в бумажных журавликов, продолжают напоминать о трагедии: история двухлетней девочки Садако Сасаки и ее бумажных оригами-журавликов стала символом Хиросимы.

Девочка находилась всего всего в полутора километрах от эпицентра удара бомбы. Взрывная волна вынесла ее через окно, но Садако выжила. Спустя девять лет у ребенка появились первые признаки болезни.

Оставшиеся годы жизни Садако провел больнице. Отец рассказал ей легенду, по которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. Садако умерла в 12 лет, успев сделать лишь 644 журавлика.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

О фильме, а не о трагедии?

Название бара отсылает в одноименному фильму французского режиссера Алена Рене, снятому в 1959 году и получившему «Оскара» за лучший сценарий. Действие киноленты разворачивается спустя 14 лет после бомбардировок.

Это картина о любви между французской киноактрисой и японским архитектором, события которой развиваются в Хиросиме. Рене соединил в своей работе художественный вымысел и ужасающие документальные кадры.

Авторы проекта в комментариях к своим постам уверяют, что идея бара связана именно с фильмом и к трагедии отношения не имеет. Однако очевидно, что и в ленте исторические события 1945 года играют чуть ли не главную роль, а значит, одно от другого неотделимо. Да и посетители бара уже давно называют его сокращенно — «Хиросима».

Неэтично и бесчеловечно

Некоторые оценили концепцию этого заведения «с сюжетом», и, конечно, у бара есть своя публика. Однако большинство назвало такое сочетание неуместным.

«По-моему, это ужасно неэтично — делать развлекательное заведение, посвященное взрыву в Хиросиме. Что, будете оправдываться, что это не только о взрыве? А дизайн о чем говорит? А бумажные птицы, которые стали символом умершей девочки?» — написал в отзывах один из клиентов.

«Оригинально, конечно, использовать чужую национальную трагедию как концепт для бухаловочной», — написал другой читатель.

РИА «Новости»

Возмущенные пользователи также придумали множество подобных идей для таких же неуместных ресторанов и баров.

«Сказать, что это бесчеловечно, — ничего не сказать. Скоро сделают Освенцим», «Посмотрел бы я на реакцию, если бы японцы открыли ресторан „Блокадный Ленинград“», «А ресторан „Чернобыль“ есть?», «А теперь представим бар „Беслан“. Неужели ни у кого не екнуло при воплощении этой идеи?» — писали под фотографиями заведения в соцсетях.

Канал об интерьере «Вещь» порассуждал, что могло сподвигнуть создателей дизайна бара на такие смелые идеи. По мнению авторов статьи, сейчас популярна тема апокалипсиса, а вместе с тем и японская кухня. Кроме того, в Москве очень много заведений, и владельцам приходится изощряться, чтобы придумать что-то новое.

«360» связался с баром, чтобы узнать его мнение на возмущенную реакцию общественности, однако в заведении отказались давать какие-либо комментарии.